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ما هى حمى البحر المتوسط؟.. تعرف على أعراض الإصابة بها

الأحد، 23 فبراير 2020 11:00 ص
ما هى حمى البحر المتوسط؟.. تعرف على أعراض الإصابة بها حمى البحر المتوسط
كتبت نهير عبد النبى

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حمى البحر المتوسط من الأمراض الوراثية الخطيرة التي تسبب ارتفاع متكرر في درجة الحرارة وألم في البطن والرئتين، في الغالب يتم تشخيصها في مرحلة الطفولة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات عديدة تظهر على الجسم و تدل على الإصابة بحمى البحر المتوسط وهى:

أعراض حمى البحر المتوسط

1: ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.
2: ألم شديد في البطن وعدم القدرة على تناول الطعام.
3:ألم في الصدر وعدم القدرة على التنفس بشكل صحيح.
4:تورم شديد في العضلات والمفاصل.
5:يتعرض المريض للطفح الجلدى على الساقين والركبتين.
6:ألم في العضلات والمفاصل.
7: قد تصل مضاعفات المرض وتسبب الفشل الكلوى.
 
وحسب ما ذكره الموقع فأن حمى البحر المتوسط تحدث بسب وجود طفرة جينية تنتقل من الاباء للأبناء وتسبب الطفرة مشاكل عديدة ، كما يوجد بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض أبرزها وجود تاريخ عائلى للمرض.
 
وهناك بعض المضاعفات التي تؤثر على صحة الجسم بسبب حمى البحر المتوسط وهى:

مضاعفات تسببها حمى البحر المتوسط وهى:

1: يفرز الجسم بروتين بشكل غير طبيعى مما يسبب تلف أعضاء الجسم.
2: تسبب حمى البحر المتوسط مشاكل وتلف في الكلى ، كما تسبب جلطات وفشل كلوى.
3:بعض الدراسات أثبتت أن حمى البحر المتوسط تسبب العقم عند النساء.
4:ألم شديد في المفاصل والعضلات وخصوصا الركبة والأرداف والكاحل.
 
ويكون التشخيص عن طريق الفحص البدنى عند الطبيب ومعرفة التاريخ الوراثى للعائلة مع اختبارات الدم  والفحوصات الجينية والاختبارات الوراثية.

حمى البحر المتوسط

علاج حمى البحر المتوسط

اعراض حمى البحر المتوسط

اسباب حمى البحر المتوسط

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