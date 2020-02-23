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مؤمنة كامل تتقدم باستقالتها من الهلال الأحمر المصرى

الأحد، 23 فبراير 2020 07:34 م
مؤمنة كامل تتقدم باستقالتها من الهلال الأحمر المصرى الهلال الأحمر المصرى
كتب مدحت وهبة

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تقدمت الدكتورة مؤمنة كامل ، الأمين العام  للهلال الأحمر المصرى باستقالتها إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى وذلك لظروف  خاصة.  
 
وقامت الدكتورة مؤمنة كامل، بتقديم استقالتها دون الإفصاح عن سبب الاستقالة ، حيث تقدمت لوزيرة التضامن  بصفتها نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى  ، وكان قد تم انتخاب الدكتورة مؤمنة كامل عام 2015 لشغل منصب الأمين العام للهلال الأحمر المصرى. 
 
والهلال الأحمر المصرى نجح مؤخرا فى أن يكون عضو فى اللجنة القومية للقانون الدولى الإنساني تحت رئاسة وزارة العدل وشراكة  وزارة الخارجية ، وكذلك  عضو فى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ،كما نجح فى  إنشاء غرفة عمليات مركزية في المقر العام للهلال الأحمر المصري وذلك لإدارة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات بالإضافة إلى إدارة العمليات الخاصة بالمساعدات الإنسانية للدول المجاورة ،وكذلك قامت   بإنشاء إدارة خاصة للشباب والتطوع  . 
 
كما تم إعداد خطة لتطوير فروع  بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصرى  وتم افتتاح أعمال تطوير بنك الدم  الرئيسى التابع للهلال الأحمر المصرى بشارع الجلاء،  حيث تم تطويرة وفقا لاحدث الأنظمة العالمية،  حيث  أصبح نموذج لكل فروع الدم الاخرى  ،كما تم إنشاء هيكل تنظيمى ووظيفى للبنك وإنشاء إدارات فنية جديدة وفق رؤية إدارية حديثة بالتوازى مع  التوسع فى حملات التبرع بالدم ،إلى جانب تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين
 
والهلال الأحمر المصري هو منظمة تنموية وإغاثية  ذات صفة عامة لها شخصية اعتبارية معترف بها دولياً من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف وأصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر ويرتكز عمل الهلال الأحمر المصري على الجهود التطوعية والاجتماعية والتنموية  وأنشأ الهلال الأحمر المصري عام  1912 خلال فترة الاستعمار الانجليزى في مصر ،كما يهتم  بتقديم جهود الإغاثة في الكوارث والنكبات  
 
 
 
 

الهلال الأحمر المصرى

مؤمنة كامل

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