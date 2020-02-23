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لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

الأحد، 23 فبراير 2020 08:00 ص
لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار النخيل.- صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمعهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، تتضمن وصايا ونصائح للمزارعين تساعدهم فى مكافحة الآفات التى تصيب ثمار النخيل، وأكد الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة، أن النشرة تتضمن إرشادات عامة لمكافحة آفات الثمار، أهمها:

-رش رأس النخلة خلال الشتاء لتخلص من الآفات الموجودة بها فى حالة فترة سكون أو بيات شتوى، وكذلك التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة، حيث تعتبر مأوى لحمل الغبار خلال فترة الشتاء.

-استخدام مصائد الضوئية لجذب آفات ثمار النخيل لخفض تعداد الآفات ومعرفة ميعاد ظهورها حتى يمكن اختيار الميعاد المناسب لتدخل الكيماوى أو المكافحة الحيوية.

-عدم استخدام الكيزان المذكرة المصابة بدودة البلح الكبرى حتى لا تنتقل الإصابة إلى الإناث أثناء عملية التلقيح، وكذلك التخلص من أغلفة الكيزان المذكرة والمؤنثة لأنها تعتبر مأوى لهذه الحشرة.

-فى حالة وجود إصابات بدودة البلح الكبرى أو دودة البلح الصغرى (الحميرة) يتم الرش بعد العقد مباشرة أو استخدام المكافحة الحيوية.

-للوقاية من حلم الغبار فى المناطق التى ظهر بها الاصابة من العام الماضى يتم الرش بالكبريت الميكرونى مرتين على الأقل وبين الرشاشة والأخرى 21 يومًا بداية من شهر يونيو وفى حالة ظهور الإصابة يتم استخدام المبيدات الأكاروسية الموصى بها وبين الرشاشة والأخرى 21 يومًا.

-يتم تكيس الثمار مع بداية التلوين لوقاية من الآفات وخصوصا دودة أبودقيق الرمان وقبل إجراء التكيس للثمار يتم إجراء رش وقائى للثمار إذا لم يتم استخدام مكافحة الحيوية.

-فى نهاية الموسم يتم جمع ثمار البلح الموجودة فى إبط الأوراق والمتساقطة على الأرض، وكذلك جمع كل أنواع الثمار الأخرى المتساقطة والتى يمكن أن تصيبها الحشرات مثل الموالح والعنب والرمان لأنها تعتبر مصدرا للإصابة لعام المقبل.

-عدم خلط البلح المتساقط مع السليم، حيث يؤدى ذلك إلى رفع معدلات الإصابة إن وجدت.

-عدم تخزين الثمار لمدة طويلة فى المزرعة تحت ظروف غير جيدة.

-عدم تخزين التمور فى مخازن لا تستوفى شروط التخزين الجيد.

تغطية الثمار بعد الجمع مباشرة عند تركها فترة فى الحقل قبل النقل للمخزن وخصوصا ليلا لأن معظم آفات الثمار تنشيط ليلا .

-التعبئة فى صناديق نظيفة تم تطهيرها قبل التعبئة.

-ترك ممرات فى المخازن وترك مسافة بين ارتفاع الصناديق والسقف لا تقل عن متر لسهولة انتشار الغازات التى تستخدم فى مكافحة آفات المخازن وسهولة أخذ العينات لمعرفة نسبة الإصابة ومتابعة الإصابة فى الثمار خلال فترة التخزين.

-جمع التمور الناضجة على النخيل بعد النضج مباشرة وعدم تركها بدون جمع لمدة طويلةـ حيث تتعرض بذلك للإصابة.

 


سوسة النخيل

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