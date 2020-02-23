لماذا يشعر البعض بألم فى الظهر من جانب واحد؟.. تعرف على الأسباب

كتبت فاطمة خليل

آلام الظهر شائعة لدى 80٪ من البالغين، وعادةً ما يفكر الناس في ألم الظهر بأنه يكون في كل الظهر، لكن ألم الظهر يمكن أن يكون من جانب واحد فقط ويمكن أن يكون شيئاً مزعجاً للغاية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وقال راسل ديميككو، أخصائى العمود الفقري: ألم الظهر قد يكون ألم في الجانب الأيمن أو الأيسر فقط من الظهر، ما لم تواجه سببًا واضحًا، مثل السقوط، فمن المحتمل أنك لا تتعامل مع كسر يتطلب عناية خاصة".



ألم الظهر

وأضاف: "نادراً ما تحتاج إلى القلق لمجرد أن ألمك يكون فقط على الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن".

ومن الحالات التي يمكن أن تقلق بشأن ألم الظهر من جانب واحد



-العمر: قد يتعرض البالغ الأكبر سناً لإصابة بسيطة تؤدي إلى حالة أكثر خطورة - إما بسبب انخفاض كثافة العظام لديهم أو التهاب المفاصل الذي يسبب الألم.

-الألعاب الرياضية: قد يعاني الرياضيون من تآكل العضلات والعظام بشكل أكبر من عامة الناس، غالبًا ما يكونون أكثر عرضة للكسور أو الانزلاق الغضروفى أو التهاب المفاصل.

ألم الظهر المرتبط بالأنسجة أكثر شيوعًا



ويمكن أن يحدث ألم الظهر التلقائي أحادي الجانب لعدة أسباب، ولكنه يرتبط عادةً بالأنسجة الرخوة (العضلات، الأربطة ، المفصل).

تمتد عضلات الظهر إلى أعلى وأسفل الجانب الأيسر والجانب الأيمن - فهي لا تعبر خط الوسط (العمود الفقري)، لذا ، إذا كنت تهيج عضلة على الجانب الأيسر من ظهرك ، فمن المحتمل أن تشعر بالألم فقط في تلك المنطقة.

وقال الدكتور ديميكو: "شخص ما يعاني من ألم مرتبط بالأنسجة سوف يشعر بألم شديد، وفي كثير من الأحيان، تكون المنطقة رقيقة الملمس وتقيد نطاق الحركة بسبب الانزعاج والألم الذي تشعر به."

وتشمل أسباب عدم الراحة المتعلقة بالأنسجة:

-النوم العميق: إذا كنت نائماً لفترة طويلة على جانب واحد من جسمك، فقد تجد أن العضلات على جانب واحد فقط من الظهر متوترة، مما يسبب الألم.

-الجلوس على الكمبيوتر: إذا كنت في العمل وتجلس ساعات طويلة على جهاز الكمبيوتر فقد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالألم على جانب واحد فقط من ظهرك.

-السفر: التعلق في وضعية الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يسبب ضيق العضلات، لذا يمكنك أخذ فترات راحة متكررة إذا كنت تسافر بالسيارة أو قم بالتجول في الطائرة كلما أمكن ذلك.

عادة، سوف يهدأ الألم المرتبط بالعضلات إذا كنت تستخدم أدوية مضادات الالتهاب والراحة مع استخدام الثلج.



الم الظهر على جانب واحد

آلام الظهر ذات الصلة بالأعضاء اليسرى أو اليمنى

إذا كان الألم الذي تعاني منه أعمق قليلاً في الظهر، وكان لديك أعراض أخرى أيضًا، فقد يكون مرتبطًا بجهاز داخلي. راجع طبيبك ، لأن هذه علامات على وجود عدوى أو تهيج:

-الأمعاء: قد يؤثر التهاب القولون على جانب واحد من أسفل الظهر ، ولكن من المحتمل أن تواجه أيضًا تقلصات في البطن ومشاكل في الجهاز الهضمي وتغيير في الوزن.

-الكلى: العدوى أو حصى الكلى قد تسبب أيضًا آلامًا في الظهر من جانب واحد تحدث بين قاع القفص الصدري والوركين. مرة أخرى، يمكن أن تتوقع ظهور أعراض أخرى مثل الدم في البول أو الألم عند التبول أو الحمى.

-الرحم: قد يكون الألم على الجانب الأيمن من أسفل الظهر بسبب الأورام الليفية أو بطانة الرحم، جنبا إلى جنب مع الألم ، من المحتمل أن تواجه أيضًا مشاكل في الدورة الشهرية ، وهناك حاجة متكررة للتبول.