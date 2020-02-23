لجنة الاعتماد بالهيئة القومية للجودة والاعتماد تزور جامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

استقبلت اليوم جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور نادى كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان والدكتور عاطف إبراهيم عميد كلية العلوم بجامعة أسوان لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارتها كلية العلوم بجامعة أسوان تمهيدا لاعتماد برنامجي الجيولوجيا والجيوفيزياء بكلية العلوم بجامعة أسوان وذلك بحضور وكلاء بكلية العلوم بجامعة أسوان ورؤساء الأقسام ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية العلوم بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان خلال لقائه بأعضاء فريق الاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد برئاسة الدكتور طارق عبدالمنعم و الدكتور علاء محمد سالم عضوا و الدكتور محمد أحمد عمران عضوا أن جامعة أسوان تسير بخطوات سريعة نحو اعتماد البرامج التعليمية بمختلف كليات الجامعة التي بلغ عددها 19 كلية ومعهد الدراسات الإفريقية والبحوث ودول حوض النيل وهناك مجهود واضح لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة الذي يقوم بتقييم البرامج المختلفة داخل الكليات بجامعة أسوان من خلال وحدات ضمان الجودة والاعتماد بالكليات.

أضاف الدكتور نادى كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان في تصريحات صحفية أن فريق لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قام بزيارة ميدانية داخل أقسام بكلية العلوم بجامعة أسوان وخاصة معامل كلية العلوم لتقييم قسم الجيولوجيا قسم الجيوفيزياء وأوضح الدكتور عاطف إبراهيم عميد كلية العلوم بجامعة أسوان أن لجنة الاعتماد بالهيئة القومية للجودة والاعتماد وجهت بعض الأسئلة بشأن أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والمعيدين وعقدت لقاء معهم بوحدة مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية العلوم بجامعة أسوان .

جدير بالذكر أن جامعة أسوان أعلنت عن جوائز مادية قيمة للأبحاث الفائزة والمشاركة بمؤتمر شباب الباحثين حيث قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه تشجيعا للبحث العلمي واهتمام الدولة بالمؤسسات التعليمية والبحثية لما يقدمه البحث العلمي من تقدم الشعوب والعمل علي تحقيق الرفاهية المنشودة للإنسانية.