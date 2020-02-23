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كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 ص
كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات طلاب بالثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شوطا كبيرا فى إطار الاستعداد لأخر امتحانات فى الثانوية العامة على النظام القديم، والتى تطبق نظام البوكليت، "اليوم السابع" يرصد فى التقرير التالى خطوات الوزارة التحضيرية لإجراء الامتحانات:
 
ـ تسجيل أكثر من 500 ألف طالب وطالبة الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة.
 
ـ أتاحت التسجيل الورقى للاستمارة فى المدارس منذ 9 فبراير الجارى وحتى أواخر مارس المقبل.
 
ـ عقد مقابلات لاختيار رؤساء الكنترولات ولجان الإدارة.
 
ـ أتاحت التسجيل الإلكترونى للراغبين فى العمل كمقدرى درجات ومراقبين وملاحظين.
 
ـ وضع مسودة جدول الامتحانات.
 
ـ عرض جدول الامتحانات على اتحاد طلاب المدارس خلال الأيام المقبلة.
 
ـ أتاحت نسخة من مسودة جدول الامتحان على موقع الوزارة.
 
ـ بدء ترشيح الأعضاء المسئولين عن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ـ تحديد موعد بدء الامتحانات لتنطلق 7 يونيو المقبل فى الدرو الأول لها.
 
ـ تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس المقبل 2020.
 
ـ التجهيز لتوفير نماذج استرشادية للطلاب للتدريب على نوعية الأسئلة.

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