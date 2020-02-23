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" كيفيه عمل مشاريع بحثية تطبيقية ".. ورشة عمل بهندسة طنطا

الأحد، 23 فبراير 2020 07:44 م
" كيفيه عمل مشاريع بحثية تطبيقية ".. ورشة عمل بهندسة طنطا ورشة عمل بهندسة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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نظم مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعه طنطا ، اليوم، بكلية الهندسة ورشه عمل بعنوان" كيفيه عمل مشاريع بحثيه تطبيقية مع نماذج ناجحة من كليه الهندسة" ، برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مصطفي الشيخ مدير مركز تطوير الآداء الجامعي ، والدكتور محمود ذكي عميد الكلية.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة ، في كلمته أهمية الاختراعات والابتكارات العلمية باعتبارها واحدة من الدعامات الأساسية التى يقوم عليها هذا المجتمع، خاصة في ضوء توظيف مخرجات الأبحاث العلمية .
 
وأشارت الدكتورة منى إبراهيم،  منسق الندوات بمركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بالجامعة، أن هذه الورشة تأتي صمن سلسلة عمل ورش لمكتب المشروعات والتي بدأت من كليه الهندسة.
 
وأكد كلًا من الدكتور محمد الشنشوري مدير مكتب المشروعات ، والدكتور عبد الفتاح زلط ، مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا علي أهمية البحث العلمي الي جانب أهمية حماية ملكية المشروع الفكرية ونقل التكنولوجيا الي المجتمع .
 
وخلال الورشة ، تم استعراض بعض النماذج البحثية الناجحة لشباب الباحثين بكلية الهندسة، والتى تضمنت المشاريع التي حصل عليها الدكتور ضياء الدين عبد الستار في مجالات النانو تكنولوجي والطاقه المتجددة، ومشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه وتخزين الطاقة والتي حصل عليها الدكتور صالح شلبي ، بالإضافة الي المشاريع البحثية التى تخدم المجتمع لكلا من الدكتور السيد العجوز  والدكتور اسامه حاتم.
 
ورشة عمل بهندسة طنطا (1)
ورشة عمل بهندسة طنطا 
ورشة عمل بهندسة طنطا (2)
ورشة عمل بهندسة طنطا 
ورشة عمل بهندسة طنطا (3)
ورشة عمل بهندسة طنطا 
ورشة عمل بهندسة طنطا (4)
ورشة عمل بهندسة طنطا 

 


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