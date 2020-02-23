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كوريا الجنوبية تعلن عن 123 حالة إصابة جديدة ووفاة رابع شخص بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 123 حالة إصابة جديدة ووفاة رابع شخص بفيروس كورونا كورونا
رويترز

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ورابع حالة وفاة نتيجة هذا الفيروس ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى كوريا الجنوبية إلى 556 شخصا، وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى بيان إنه ثبت ارتباط أكثر من نصف الحالات الإضافية بكنيسة فى مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأعلنت السلطات الإيطالية السبت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 77 حالة، إلى جانب حالتى وفاة ووصول العدوى للعاصمة المالية ميلانو، ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن عضو فى المجلس البلدى القول إن "التحاليل أظهرت إصابة امرأة /76 عاما/ بالفيروس بعد العثور عليها وقد فارقت الحياة الخميس فى منزلها على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من ميلانو مما يجعلها أول حالة وفاة ثم توفى مسن يبلغ من العمر 78 عاما مساء أمس الجمعة قرب بادوا.

وقال أتيليو فونتانا حاكم لومبارديا، إن عدد حالات الإصابة بالمرض فى منطقته بلغ 46 بينهم رجل يتلقى العلاج حاليا فى مستشفى سان رفاييل فى ميلانو.

من جانبه، قال جيوليو جاليرا عضو مجلس الرعاية الاجتماعية المحلي، إن" مركز التفشى هو كودوجنو وهى بلدة صغيرة جنوب غربى ميلانو تلقى فيها العلاج أول مريض من لومبارديا أصيب بالمرض بعد لقاء صديق عاد فى الآونة الأخيرة من الصين"، موضحا أن 259 شخصا خضعوا للفحص فى منطقة "كودوجنو" فى محافظة لودي، لومباردي، شمال إيطاليا على مدى اليومين الماضيين 35 منهم جاءت النتيجة إيجابية للإصابة بالمرض.

ونصحت السلطات سكان كودوجنو وبلدات مجاورة فى منطقة يقطنها نحو 50 ألف شخص بالبقاء فى منازلهم، فيما أعلنت السلطات إلغاء جميع التجمعات العامة بما فى ذلك قداس الأحد ومباريات كرة القدم وأغلقت المدارس والمتاجر أبوابها.


كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

الصين

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