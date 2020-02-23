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كورونا فى البرلمان الايرانى غدًا..جلسة مغلقة مع وزير الصحة بسبب تفشي الفيروس

الأحد، 23 فبراير 2020 01:52 م
كورونا فى البرلمان الايرانى غدًا..جلسة مغلقة مع وزير الصحة بسبب تفشي الفيروس البرلمان الايرانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن البرلمان الإيرانى عقد جلسة مغلقة غدا، الاثنين، مع وزير الصحة سعيد نمكى، لمناقشة الوضع الحالى لفيروس كورونا المستجد فى البلاد ومعدل انتشاره وسبل مكافحته والسيطرة عليه، وذلك بعد أن حصد الفيروس القاتل أرواح نحو 8 أشخاص واصابة 43 فى مدن إيرانية مختلفة  منذ اكتشاف اول حالة وفاة يوم الاربعاء الماضى، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وسوف يقدم وزير الصحة الايرانى تقرير حول الاجراءات التى اتخذتها وزارته لمكافحة هذا المرض، وارتفعت الوفيات فى إيران  بسبب فيروس كورونا إلى 8 أشخاص، وتأكيد اصابة 43، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور.

وكان دعا وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، المواطنين الإيرانيين لتجنب زيارة المراقد الدينية داخل إيران، وأكد أن الصين كانت مشأن انتقال عدوى فيروس لمدينة قم وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأضاف المسئول الإيراني: ووفقا لتحقيقاتنا، وجدنا أن مصدر الفيروس هو صينيين، وأحد الوفيات في إيران كان تاجرا يسافر إلى الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة.

وقال إن السلطات ستقوم بتوزيع كمامات طبية مجانية في مدينة قم، كما علقت الدراسة في المدارس والجامعات في طهران وعدة مدن.

وأكد عمدة العاصمة الإيرانية بيروز جناحى إصابة مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، بفيروس كرونا وذلك بعد تضارب في الانباء حول اصابته بالفيروس، حيث قال حناجى أن فحوصات مرتضى وتحاليل فيروس كرونا أكدت اصابته بالمرض، وأظهرت نتائج من تحاليل 3 أجراها إيجابية المرض، وأكد إصابته بالفيروس القاتل.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فان المسئولين الذين خالطوا رحمان زادة، فرضوا على أنفسهم حجر صحى، وقال إبراهيم امينى، نائب رئيس البلدية، أن أعضاء بلدية طهران، رجحوا دخول الحجر الصحى بعد اختلاطهم برئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران.

وأمس علن رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي نجل الرئيس الاسبق رفسنجانى، أنه يخضع لفترة حجر صحى داخل منزله ولم يعد يخرج من المنزل، بعد اختلاطه برحمان زادة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تظهر عليه علامات الإصابة بالانفلونزا أو الزكام.

واعلنت وزارة الثقافة الايرانية الغاء الحفلات وغلق دور السينما، منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية، وتم تعطيل المدارس والجامعات في محافظة جلستان.

وأضاف أن الحالات الجديدة كانت إما من قم أو كانت قد زارت المدينة مؤخرا، وأشار إلى أن 4 من المرضى نقلوا إلى المستشفى في العاصمة طهران و 2 في محافظة جيلان شمالا.

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز، إن الفيروس "ربما جاء من عمال صينيين يعملون في قم وسافروا إلى الصين"، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

بدوره أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد تعليق الرحلات الدينية وزيارة الأماكن المقدسة مع العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة فارس.

وتسبب الفيروس القاتل فى حالة هلع بين الإيرايين، وقامت السلطات الإيرانية بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام في العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من كورونا المستجد.

من جانبها عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من انتشار الفيروس داخل إيران.وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "قلقون من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، حيث تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن كورونا".


ايران

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فيروس كورونا

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