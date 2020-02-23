قبل بدء صوم القيامة.. مطران البحيرة يكلف 6 كهنة جدد للخدمة

كتب ـ سارة علام

ترأس الأنبا أباخوميوس مطران الإيبارشية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات منح سر الكهنوت لستة من الشمامسة لينالوا درجة القسيسية، وذلك وفقا لبيان صادر عن الكنيسة اليوم.

الشمامسة الستة هم

1- الشماس معوض جورج كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات باسم القس بشارة.

2- الشماس راضي فتحي كاهنًا على مذبح الأنبا بولا الطموهي بكفر داود باسم القس أبوللو.

3- الشماس بيشوي صبحي كاهنًا على كنيستي الأنبا تكلا هيمانوت بشرنوب والأنبا بولا ببشارة ومذابح كنائس الايبارشية باسم القس غبريال.

4- الشماس كامل فرج كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيدة كاترين بالناصرية باسم القس سمعان.

5- الشماس بشاي بولس كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيدين بالعامرية باسم القس ونس.

6- الشماس بولا ألفي كاهنًا على كنيسة القديس القوي الأنبا موسى الأسود ببنجر مريوط باسم القس أباهور.

فيما توجه القساوسة الجدد إلى دير الانبا مكاريوس بجبل القلالي لقضاء فترة الأربعين يوما اللازمة لإعدادهم للخدمة وذلك بعد أن شارك في صلوات رسامتهم عدد من الأساقفة هم الأنبا ايساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

ويبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الاثنين الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.