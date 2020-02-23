فيديو وصور.. تعليم الأقصر تستكمل فحص طلبة المدارس بمبادرة مكافحة الأنيميا والسمنة

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت فى مدارس محافظة الأقصر، اليوم السبت، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الإبتدائية، والتى أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنسقى الحملة كلا من الدكتور أحمد الخضرى نائب مدير الفرع، والدكتورة رحاب على مدير المكتب الفنى، بفحص طلبة وتلاميذ مدرسة أرمنت المشتركة، ومدرسة السلام الخاصة للتعليم الأساسى، ومدرسة الراهبات بنات الخاصة.

ومن جانبه قال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال فعاليات المبادرة الرئاسية، لطلاب المرحلة الإبتدائية والتى تدخل عدد من مدارس الريف فى مطلع مارس المقبل، وتختتم فى 9 مارس المقبل، حيث يتابع بصورة يومية عمل المبادرة فى المدارس، وذلك برفقة كل من سعيد عبده مندوب وزارة التربية والتعليم للمتابعة، والدكتورة رحاب على مدير المكتب الفنى للمبادرة بالأقصر، وموسى عبد الله مسئول التربية السكانية بالمديرية.

وأضاف الشناوى عايد خلال جولته بالمدارس، أن فعاليات المبادرة الرئاسية إنطلقت يوم الإثنين 10 فبراير الجارى وتستمر حتى 9 مارس القادم لطلاب المدارس الإبتدائية، وذلك من الصف الأول إلى السادس الإبتدائي، وذلك طبقاً للجدول الزمنى المقرر بواسطة 12 فريق عمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى بالأقصر.

وكان قد صرح الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحى بالأقصر، أنه تم مع عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء الفصل الدراسى الثانى، تقرر البدء فى فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، حيث أن تلك المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التى من شأنها تحسين صحة الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم فحص حوالى 2225 طالب وطالبة فى فعاليات تلك الحملة بمشاركة 12 فريق طبى بإجمالى حوالى 38 ألف و500 طالب بـ70 مدرسة ومعهد، كما وجه الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحى بالأقصر، بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لضمان المسح للطلاب، وتأتى الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي.



تعليم الأقصر تستكمل مسيرة فحص طلبة المدارس بأرمنت ووسط المدينة

جانب من فحص الطلبة ضمن مبادرة الرئيس لمكافحة الأنيميا والسمنة والتقزم

استمرار عمل مبادرة الكشف المبكر عن الامراض السارية لطلبة مدارس الاقصر

الحملة تأتى ضمن مبادرة 100 مليون صحة