سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. كثافات مرورية وحادث تصادم وسيارات تسير عكس الاتجاه أعلى محور صفط

الأحد، 23 فبراير 2020 11:11 ص
فيديو.. كثافات مرورية وحادث تصادم وسيارات تسير عكس الاتجاه أعلى محور صفط محور صفط اللبن
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد محور صفط اللبن، اليوم الأحد، حالة من التكدس المرورى التام، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، بداية من مطلع الطريق حتى منزل الطريق اتجاه جامعة القاهرة، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال المرورية، مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات، فيما شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة.
 
 
ومع بداية مطلع محور صفط اللبن من أعلى الطريق الدائرى أمام القادم من المريوطية، كان هناك حالة من الكر والفر بسبب الزحام أعلى محور صفط، وتسبب ذلك في عودة عدد من السيارات عكس الاتجاه من أعلى مطلع محور صفط للعودة مرة أخرى الى الطريق الدائرى.
 
كما شهد محور صفط اللبن، حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكى تسبب في حودث بعض التلفيات بهم، وهو ما أثر أيضا على حركة السيارات.
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
 
وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.
 

محور صفط

محور صلاح سالم

محور صفط اللبن

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

أخبار مصرية

أخبار المرور

المرور اليوم

أخبار المرور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة