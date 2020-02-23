فيديو.. كثافات مرورية وحادث تصادم وسيارات تسير عكس الاتجاه أعلى محور صفط

كتب محمد أبو عوض

شهد محور صفط اللبن، اليوم الأحد، حالة من التكدس المرورى التام، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، بداية من مطلع الطريق حتى منزل الطريق اتجاه جامعة القاهرة، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال المرورية، مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات، فيما شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة.

ومع بداية مطلع محور صفط اللبن من أعلى الطريق الدائرى أمام القادم من المريوطية، كان هناك حالة من الكر والفر بسبب الزحام أعلى محور صفط، وتسبب ذلك في عودة عدد من السيارات عكس الاتجاه من أعلى مطلع محور صفط للعودة مرة أخرى الى الطريق الدائرى.

كما شهد محور صفط اللبن، حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكى تسبب في حودث بعض التلفيات بهم، وهو ما أثر أيضا على حركة السيارات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.