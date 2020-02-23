فيديو.. طفل يوثق لحظة قتل والدته على يد أبيه

قادت الصدفة ضباط مباحث مركز طلخا لمقطع فيديو صوره طفل، يوثق لحظة قتل والده والدته وخنقها بـ"الإيشارب"، ليؤكد شكوك ضباط المباحث فى تورط الأب فى الحادث، وتمكن ضباط مباحث الدقهلية من كشف لغز مصرع ربة منزل، بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بعد اكتشاف تورط الزوج فى قتلها.

• لغز كبير شهدته إحدى قرى محافظة الدقهلية .

• مصرع ربه منزل فى ظروف غامضة .

• بلاغ قدمه مواطن يفيد بوفاة شقيقته مختنقة بـ"إيشارب".

• ضباط المباحث تحركوا على الفور وبدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيا .

• المعاينة الأولية لمكان الحادث أثبتت سلامة الأبواب والنوافذ .

• مما يعنى أن الجريمة ليست بغرض السرقة.

• استمرار البحث والتحرى قاد رجال الأمن لصدفة عجيبة .

• هاتف نجل المتوفية 9 أعوام، مسجل عليه مقطع فيديو لحظة قتل الأم.

• يظهر فى الفيديو الأب يخنق الأم بعد مشادة كلامية بينهما.

• بمواجهة الأب اعترف بارتكابه الجريمة وبرر فعلته بشكه فى سلوكها.

• تم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.