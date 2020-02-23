فيديو.. سيدة تروى تفاصيل إطلاق "كلب" عليها وعلى أسرتها بالزاوية الحمراء

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

قالت أمل سيد إمام، من سكان الزاوية الحمراء، والتي تعرضت لواقعة قيام عاطل بإطلاق كلب عليها وعلى أسرتها، إن سبب الواقعة وجود خلافات سابقة مع مرتكب الواقعة ويدعى أحمد عبد الحليم وانه رغم أننا أصحاب حق انتهت الخلافات بالتصالح.

وأضافت المجنى عليها لـ"اليوم السابع" وعلامات الألم مرسومة على وجهها: الواقعة حدثت يوم الخميس اللى فات بسبب خلافات بينا وبين الجيران مع جارنا أحمد عبد الحليم الخلافات انتهت بصلح واخلصنا من الموضوع ده، بعدها الولد مسكتش ومسبناش في حالنا وفضل يشترى في كلاب ويسلطها علينا إحنا وطالعين ويرهبنا بيها والشارع كله عارف بده وكان يسمعنا أنا وبنتى ألفاظ مش كويسة وبقيت اخبى على جوزى وعلى ولادى، وكنت بشتكى للجيران.

واستكملت: جايين من بره يوم الخميس انا وولادى وجوزى وكنا بنتفرج على الماتش عند نسايب ابنى، وبعد ما دخلنا الشارع يدوب سبقت بنتى وسمعتها بتصرخ جامد، وانا طالعة شقتى وحطيت في دماغى ان الواد أذاهم وجريت لقيت جاكت بنتى مرمى في قلب المسكن وعمالة تصرخ والكلب بالكمامة عمال يخبط فيها فجأة ابنى دخل البيت فالكلب جرى على الشارع من مدخل البيت، وابنى قال له انت عايز تنتقم منى تنتقم من الحريم ليه، الولد شال الكمامة من على الكلب وسابه انطلق عليهم، الكلب مسك في جوزى والكلب عضه، والكلب ساب جوزى وقفش في رجلى وقعت ربع ساعة، وواحد من شباب الشارع ربنا يباركله حط ايده وطلع رجلى من بق الكلب.

ودخلت المجنى عليها في حالة بكاء وتابعت : طلبت من ابنى ميكلمش الواد علشان ميضيعش حقى وسمع كلامى، رحت مستشفى سيد جلال ومستشفى الدمرداش قالوا روحى مستشفى العباسية وأعطونى المصل وعملولى تقرير طبى للجرح وبعد المصل رحت القسم قام ضابط المباحث أحمد بيه بدر راح بنفسه جاب الواد والكلب، ورحت عملت تقرير طبى، وسلمته للقسم.

واستطردت : في الواقعة القديمة كان الولد نازل لينا في الشارع وقالع هدومه، والجيران قالوا محدش ينزل الولد جايب سنج وبلطجية، والجيران شاهدوه، ووالدة الولد رمت ابنها بره باب بيتهم وقالت سبيوه هو ونصيبه، والولد وجه لى ألفاظ جارحة، ابنى مستحملش ولا جوزي لقيتهم نزلوا تحت ونزلوا بعفويه الولد في وسط الجيران جه جرى على ابنى وكان ماسك مطواة، لسه هيضرب ابنى راح ابنى اتحرك والمطواه خربشته راح ابنى لقى ماسورة وضرب الواد، والواد كان شارب ومدهول والولد وقع على الأرض.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو يظهر قيام مراهق باصطحاب كلب للتشاجر مع أسرة، وأثناء المشاجرة لم يتمكن المتهم من السيطرة على الكلب وهاجم الكلب سيدة من الأسرة، وقام بإحداث إصابات بأنحاء متفرقة بحسدها.

وأكدت ابنة المجنى عليها من خلال حسابها على الفيس بوك، أن الواقعة في منطقة الزاوية الحمراء، وظهر في الفيديو الذى وصلت مدته لدقيقة و28 ثانية بعض الأشخاص يقوم بمحاولة إبعاد الكلب، عن الأسرة، ولكن المتهم لم يتمكن من السيطرة عليه وقام بعقر المجنى عليها وأحدث إصابات بالغة في أماكن متفرقة من جسدها.