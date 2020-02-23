سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. سيدة تروى تفاصيل إطلاق "كلب" عليها وعلى أسرتها بالزاوية الحمراء

الأحد، 23 فبراير 2020 11:25 م
فيديو.. سيدة تروى تفاصيل إطلاق "كلب" عليها وعلى أسرتها بالزاوية الحمراء ربة المنزل المجنى عليها
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت أمل سيد إمام، من سكان الزاوية الحمراء، والتي تعرضت لواقعة قيام عاطل بإطلاق كلب عليها وعلى أسرتها، إن سبب الواقعة وجود خلافات سابقة مع مرتكب الواقعة ويدعى أحمد عبد الحليم وانه رغم أننا أصحاب حق انتهت الخلافات بالتصالح.

وأضافت المجنى عليها لـ"اليوم السابع" وعلامات الألم مرسومة على وجهها: الواقعة حدثت يوم الخميس اللى فات بسبب خلافات بينا وبين الجيران مع جارنا أحمد عبد الحليم الخلافات انتهت بصلح واخلصنا من الموضوع ده، بعدها الولد مسكتش ومسبناش في حالنا وفضل يشترى في كلاب ويسلطها علينا إحنا وطالعين ويرهبنا بيها والشارع كله عارف بده وكان يسمعنا أنا وبنتى ألفاظ مش كويسة وبقيت اخبى على جوزى وعلى ولادى، وكنت بشتكى للجيران.

واستكملت: جايين من بره يوم الخميس انا وولادى وجوزى وكنا بنتفرج على الماتش عند نسايب ابنى، وبعد ما دخلنا الشارع يدوب سبقت بنتى وسمعتها بتصرخ جامد، وانا طالعة شقتى وحطيت في دماغى ان الواد أذاهم وجريت لقيت جاكت بنتى مرمى في قلب المسكن وعمالة تصرخ والكلب بالكمامة عمال يخبط فيها فجأة ابنى دخل البيت فالكلب جرى على الشارع من مدخل البيت، وابنى قال له انت عايز تنتقم منى تنتقم من الحريم ليه، الولد شال الكمامة من على الكلب وسابه انطلق عليهم، الكلب مسك في جوزى والكلب عضه، والكلب ساب جوزى وقفش في رجلى وقعت ربع ساعة، وواحد من شباب الشارع ربنا يباركله حط ايده وطلع رجلى من بق الكلب.

ودخلت المجنى عليها في حالة بكاء وتابعت : طلبت من ابنى ميكلمش الواد علشان ميضيعش حقى وسمع كلامى، رحت مستشفى سيد جلال ومستشفى الدمرداش قالوا روحى مستشفى العباسية وأعطونى المصل وعملولى تقرير طبى للجرح وبعد المصل رحت القسم قام ضابط المباحث أحمد بيه بدر راح بنفسه جاب الواد والكلب، ورحت عملت تقرير طبى، وسلمته للقسم.

واستطردت : في الواقعة القديمة كان الولد نازل لينا في الشارع وقالع هدومه، والجيران قالوا محدش ينزل الولد جايب سنج وبلطجية، والجيران شاهدوه، ووالدة الولد رمت ابنها بره باب بيتهم وقالت سبيوه هو ونصيبه، والولد وجه لى ألفاظ جارحة، ابنى مستحملش ولا جوزي لقيتهم نزلوا تحت ونزلوا بعفويه الولد في وسط الجيران جه جرى على ابنى وكان ماسك مطواة، لسه هيضرب ابنى راح ابنى اتحرك والمطواه خربشته راح ابنى لقى ماسورة وضرب الواد، والواد كان شارب ومدهول والولد وقع على الأرض.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو يظهر قيام مراهق باصطحاب كلب للتشاجر مع أسرة، وأثناء المشاجرة لم يتمكن المتهم من السيطرة على الكلب وهاجم الكلب سيدة من الأسرة، وقام بإحداث إصابات بأنحاء متفرقة بحسدها.

وأكدت ابنة المجنى عليها من خلال حسابها على الفيس بوك، أن الواقعة في منطقة الزاوية الحمراء، وظهر في الفيديو الذى وصلت مدته لدقيقة و28 ثانية بعض الأشخاص يقوم بمحاولة إبعاد الكلب، عن الأسرة، ولكن المتهم لم يتمكن من السيطرة عليه وقام بعقر المجنى عليها وأحدث إصابات بالغة في أماكن متفرقة من جسدها.

بييي
أثار عقر الكلب على جسد المجنى عليها

 

 

 


كلب الزاوية

قلب يعض سيده

هجوم كلب

كلب مفترس

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة