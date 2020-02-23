فيديو.. إنقاذ متسلق جبال إماراتى فى رأس الخيمة

كتب محمد جمال

نفذ المركز الوطنى للبحث والإنقاذ بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة "السبت"، مهمة إنقاذ وإخلاء طبى لمتسلق جبال مواطن إثر تسلقه جبال شعم فى رأس الخيمة، وتلقت غرفة عمليات المركز الوطنى للبحث والانقاذ بلاغاً الساعة الحادية عشر و16 دقيقة صباحاً يفيد بوجود متسلق جبال إماراتى فى العقد الرابع من العمر، حيث لم يتمكن من النزول بسبب تعرضه لإصابة فى القدم وتم نقله إلى مستشفى صقر فى رأس الخيمة بواسطة الطائرة التابعة للمركز الوطنى للبحث والإنقاذ.

وجرى التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطنى للبحث والإنقاذ حيث تم تحديد موقع الحادث وإعطاء أمر الإقلاع لطائرة البحث والانقاذ لتنفيذ عملية الإنقاذ والإخلاء الطبي، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن الفريق من إخلاء الشخص الى مستشفى صقر لتلقى العلاج.

يذكرأن، أعلنت دولة الإمارات عن إصابة زائر إيرانى زوجته بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وقالت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية إن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد " المعروف باسم" COVID19" و هما حالة لزائر ايراني يبلغ من العمر /70 عاما / و حالته الصحية غير مستقرة و يتلقى الرعاية في العناية المكثفة وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاما.

و أكدت الوزارة في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان و تفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، و حسب الدراسات المتوفرة حتى الآن و الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 80 % من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء وأن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز 0.2 % لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر أو إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مسبقا.

وبهذا يبلغ اجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقا.

و أكدت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " في هذا الشأن أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة و استدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

و نصحت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " الجمهور باتباع الإجراءات و التدابير الصحية الوقائية و الاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

و أوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون وتغطية الأنف و الفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم و الفيروسات مؤكدة أنها و بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي و الاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وكانت دولة إيران قد اعلنت منذ قليل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا القاتل مع تسجيل حالة وفاة جديدة بسببه، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وكان وزير الصحة الإيراني، قد أعلن عن 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين نحو 300 حالة مشتبه بها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، حيث ذكر التليفزيون الإيرانى، اليوم السبت، أن مسئولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال التليفزيون إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة، وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول، وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية، وأدى إلى وفاة أربعة أشخاص.

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2345 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 76288 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).