فيديو.. أسطورة طبيب الغلابة مجاهد الطلاوى من قرية في بنى سويف إلى العالمية

كتب أيمن لطفى

الدكتور مجاهد مصطفى على معوض ابن قرية "طلا" التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، وشهرته "مجاهد الطلاوي" يعد نموذجا للعطاء ومساعدة الفقراء والمشاركة المجتمعية إذ قدم الرعاية الصحية بعيادته الخاصة لأهل قريته ومواطني مركزي الفشن وسمسطا ببني سويف بأجر رمزى على مدى أكثر من ثلاثين عاما، كما ساهم في أعمال الخير وبناء المؤسسات الخدمية بقريته، لذلك كرمه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى ضمن خمسة من صنّاع الأمل بالوطن العربى.

الفيديو التالى يرصد رحلة الطلاوى طبيب الغلابة من قريته إلى العالمية: