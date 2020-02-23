فى 10 معلومات تعرف على خدمات جهاز المشروعات الصغيرة للمرأة

يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة الدعم والخدمات الموجهة للمرأة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق، كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات ووزيرة الصناعة، انه خلال الفترة من 1/ 7/ 2014 الي 31/12/2019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الأتى :
- المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة
- المشروعات الصغيـرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الاقراض المباشر
- مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية
- إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات
اما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الاعمال)
- خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%.
- توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق.
- تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد.
- تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.
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