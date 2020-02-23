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فى 10 معلومات تعرف على خدمات جهاز المشروعات الصغيرة للمرأة

الأحد، 23 فبراير 2020 02:00 ص
فى 10 معلومات تعرف على خدمات جهاز المشروعات الصغيرة للمرأة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات
كتب إسلام سعيد

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يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة الدعم والخدمات الموجهة للمرأة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق، كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات ووزيرة الصناعة، انه خلال الفترة من 1/ 7/ 2014 الي 31/12/2019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الأتى :

-    المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة

 -  المشروعات الصغيـرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الاقراض المباشر

 -   مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية

 -    إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات

 اما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الاعمال)

-  خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%.

 - توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق.

 - تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد.

 -  تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.


جهاز المشروعات

المشروعات الصغيرة

نيفين جامع

قروض المرأة

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