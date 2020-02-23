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غدا.. وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان مصنع تدوير القمامة بشبين

الأحد، 23 فبراير 2020 10:39 م
غدا.. وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان مصنع تدوير القمامة بشبين اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
المنوفية -محمد فتحى

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يتفقد غدا الاثنين اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، مشروع مصنع تدوير القمامة بحي غرب شبين الكوم .

وكان وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وعرض إمكانية استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو سيف التابعة لقرية ميت خاقان بشبين الكوم بالجهود الذاتية وذلك بناء على رغبة عدد من أهالى العزبة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد حلول لها فى إطار مايسمح به اللوائح والقوانين .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بدراسة طلب عدد من الأهالى بقرية الحلامشة مركز بركة السبع بإمكانية عمل مطبات صناعية مقابل المسجد الكبير بالقرية وذلك لكثرة الحوادث والاصطدامات الناتجة عن السرعة الزائدة للسيارات والدراجات البخارية مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

ووافق المحافظ على استمرار ندب موظف للعمل بالمحلة الكبري، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله على درجة خالية بمحافظة الغربية، وأحال طلب عدد من الموظفين بمديرية الصحة يلتمسون انتدابهم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى مدير مديرية الصحة للدراسة والعرض بما لايتعارض مع مصلحة العمل  .

وأحال المحافظ طلب مستأجر فرن بالخطاطبة المحطة بمركز ومدينة السادات يلتمس فيه ضم وخصم قيمة تطوير الفرن ومبلغ تأمين الحصة من قيمة التأمين الجديدة الى إدارة التفتيش بالديوان للفحص والعرض، وكذا تم إحالة طلبات عدد من المواطنين لتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص إلى إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام لإعانتهم على تحمل إعباء المعيشة .

 

 


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