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غدا.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة

الأحد، 23 فبراير 2020 11:55 ص
غدا.. قطع المياه عن مدينة سوهاج للقيام بأعمال الصيانة إنقطاع المياه - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه سيتم قطع و تركيب مواسير وإصلاحات بخطوط طرد الصرف الصحى الرئيسية مما ينتج عنه قطع المياه عن مناطق غرب النيل بمدينة سوهاج وذلك غدا الاثنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.

وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بأهالى مدينه سوهاج وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية بتوفير احتياجاتهم من المياه حتى الانتهاء من أعمال الإصلاحات.

كان اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد أعلن أنه سيتم توقف خدمه الخط الساخن 125 نتيجة لقطع أحد كابلات التليفونات الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات أثناء قيامها بأعمال صيانة للكابلات.

كما أكد فى بيان له على أنه يمكن تواصل عملائنا الكرام مع شركة المياه فى حاله وجود شكاوى على الرقم 01220574305 أو إرسال رسالة واتس آب على الرقم 01207125125 لحين انتهاء شركه الاتصالات من أعمال الصيانة وإصلاح العطل.

كان اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد أعلن أنه جارى إنشاء محطة مياه ارتوازى بقرية سفلاق بمركز ساقلته على نهر النيل لتقويه المياه بالقرية وتغذيتها بالكامل وسيتم أعمال لضم خط طرد 10بوصه الرئيسى طرد المحطة على خط 12بوصه خط الشبكه الرئيسى المغذى لقريه  سفلاق بالكامل مما ينتج عن ذلك قطع المياه عن القرية اليوم من الساعة  العاشره صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب الأهالى وأصحاب المخابز والمصالح الحكومية والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى أن الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50% وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي.


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مدينة سوهاج

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