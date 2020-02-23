غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتنورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

وتتنوع العقوبة التي تواجه المتهم وآخرين هاربين في الدعوى وآخرين تم الحكم عليهم وأبرز العقوبات التي تواجه المتهمين في الدعوى:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون للسجن المؤبد.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد..

وفى خلال جلسة السابقة تلا شادى سيف ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال :" إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة :"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".