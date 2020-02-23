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عنف الشرطة التركية..الاعتداء على راكب كاميرونى ولفه بالبلاستيك قبل ركوب الطائرة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:40 م
عنف الشرطة التركية..الاعتداء على راكب كاميرونى ولفه بالبلاستيك قبل ركوب الطائرة الشرطة التركية تعتدى على راكب كاميرونى
إيمان حنا

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فى واقعة جديدة تكشف عنف الشرطة التركية، قام أفراد الشرطة بلف رجل كاميرونى يدعى إيمانويل فوسو سوميون تشيدجو، يبلغ من العمر 47 عاما، فى غلاف بلاستيكى وتكبيل يديه بشرائط بلاستيكية قبل إرساله فى رحلة إلى وطنه الكاميرون، وفق موقع "فرانس 24".

 

واجتاحت الكاميرون حالة من الغضب لما تعرض له إيمانويل فوسو سوميون تشيدجو ومعاملته بقسوة من قبل مسئولى شركة الطيران فى رحلة الخطوط الجوية التركية TK667.

 

قال تشيدجو إنه كان فى رحلة عمل إلى دبى وكان يعتزم الخروج من مطار إسطنبول للحصول على بعض الهواء خلال توقف لمدة ثمانى ساعات. وقالت سلطات مراقبة الجوازات إن تأشيرة العبور كانت مزيفة وألقت القبض عليه على الفور.

 

 قال تشيدجو: "تم نقلى إلى مركز احتجاز ووجدت شريكى هناك، الذى تم اعتقاله فى هذه الأثناء". طلبت منه السلطات التوقيع على المستندات باللغة التركية، والتى لم يتمكن من قراءتها، كما رفضت طلبه للحصول على محام.

 

كما أشار تشيدجو أن الضباط واصلوا معاملته بقسوة (بما فى ذلك الضرب) ولفوه فى لفات من البلاستيك تستخدم عادة فى الحقائب. بمجرد وضعه داخل الطائرة "كحزمة"، تمكن تشيدجو من إخراج بعض الأنسجة التى قاموا بوضعها فى فمه، قبل أن يبدأ فى طلب المساعدة.

 

واحتج الركاب الآخرون على سوء معاملته، كما صادرت السلطات 2400 دولار كانت معه، كما قال تشيدجو، وقال إنه كان محظوظ لبقائه على قيد الحياة.

 


الشرطة التركية

الاعتداء على راكب كاميرونى

تركيا

اردوغان

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