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خالد صلاح
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طهاة ومحترفون ومدونو الطعام ومتخصصو التغذية يشاركون بورشة عمل "ماجى" السنوية

الأحد، 23 فبراير 2020 06:43 م
طهاة ومحترفون ومدونو الطعام ومتخصصو التغذية يشاركون بورشة عمل "ماجى" السنوية جانب من الورشة

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شارك عدد من أبرز الطهاة والمحترفين ومدونى الطعام ومتخصصى التغذية من مصر والوطن العربى فى ورشة العمل السنوية لشركة ماجى، والتى أقامتها هذا العام فى مدينة الجونة بالغردقة تحت شعار "اطبخى الفرق" cook  the difference.

وناقشت الورشة العديد من المحاور أبرزها مبادرة "مكونات من مطبخي"التى أطلقتها ماجى قبل 3 أعوام والتى حرصت من خلالها على تبسيط مكونات منتجاتها المعلبة المختلفة لتكون كلها من مكونات يعرفها الناس ويحبونها وتتوافر فى كل بيت، مع زيادة كمية الخضار فى المنتجات وتقليل كمية الملح والدهون المشبعة والسكر.

كما ناقش فريق ماجى مع الحضور فى الورشة أبرز التساؤلات لدى المستهلكين عن المنتجات المختلفة وكذلك أشهر المعلومات المغلوطة عن منتجات ماجى وحقيقتها بداية من مرقة الدجاج مرورًا بالنودلز ووصولًا إلى خلطات الطبخ.

وبين الماضى والحاضر والمستقبل، استعرضت الورشة تاريخ ماجى منذ تأسيسها عام 1884 ومراحل تطورها، وصولًا إلى أحدث منتجات ماجى فى دول الوطن العربى فى فئاتها المختلفة، لاسيما المنتجات التى تواكب الاتجاهات والاحتياجات الغذائية الجديدة كشوربات الحبوب التى تواكب الإقبال المتزايد على تناول الحبوب ذات القيمة الغذائية العالية كالينوا والشوفان وغيرها وكيف قدمتها ماجى فى منتجات لوجبات شهية ومغذية وسريعة التحضير فى الوقت نفسه.

 كما ناقشت الورشة خطة ماجى خلال الفترة المقبلة واتجاهها إلى توفير منتجات تلبى الاحتياجات الغذائية الخاصة المختلفة، ومنتجات تواكب الأنماط الغذائية الخاصة.

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وقالت جومانا الدباغ أخصائية التغذية فى نسلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الهدف من الورشة هو التفاعل مع المؤثرين فى عالم الطهى من مختلف بلدان الوطن العربى، لأنهم شركاء نسلة فى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتشجيع النساء على الطهى المنزلى وتقديم وجبات صحية أكثر لأسرهن. مشيرة إلى أن ماجى منذ انطلاقها تهدف إلى مساعدة النساء على أن يصنعن الفارق فى حياتهن، ويقدمن أطباقًا مغذية وشهية بشكل سريع تماشيًا مع أسلوب حياتهن بدلًا من الاتجاه لبدائل أخرى كتناول طعام غير صحى من المطاعم.

وأضافت "الدباغ" أن ماجى قطعت شوطًا كبيرًا منذ عام 2014 وحتى الآن فى تحسين وتبسيط مكونات منتجاتها 100% وتحويلها إلى مكونات مألوفة ومحبوبة فى كل بيت، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدهون المشبعة فى المنتجات وذلك بالتوازى مع تقديم منتجات جديدة تلبى الاحتياجات الجديدة والمتنوعة للمستهلكين، وفى الحالتين يتم وضع الصحة كأولوية حيث تلتزم ماجى بمعايير واشتراطات جودة صارمة بدءًا من الخضروات والعناصر الطبيعية التى تصنع منها المنتجات ومرورًا بمرحلة التصنيع وصولًا إلى يد المستهلك.

وأوضحت: أن ماجى تستجيب لمتطلبات العملاء والأسواق التى تعمل بها. فعلى سبيل المثال تلقينا طلبات كثيرة لإلغاء بعض مكونات مكعبات مرقة الدجاج، على الرغم من عدم ضررها على الإطلاق. فامتثلنا لرغباتهم وقمنا بحذف تلك المكونات الغير مفضلة للمستهلكين فى العديد من الأسواق. فى الوقت نفسه نحرص على الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن نسبة الملح فى منتجاتنا، بحيث لا يزيد الملح فى الوجبة عن 5 جرامات ونوصى المستهلكين طيلة الوقت على العبوة بألا يضيفوا المزيد من الملح، فضلًا عن أننا نستخدم الملح المدعم باليود لما له من فوائد صحية كبيرة. كما نحرص على توضيح المعلومات الغذائية الكاملة على كل عبوة.

 

 

 

 


شركة ماجي

cook the difference

الغردقة

نسلة

اطبخى الفرق

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