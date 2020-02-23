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طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

الأحد، 23 فبراير 2020 07:00 ص
طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر على القاهرة الكبرى يبدأ اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، حيث تسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكشف خبراء الأرصاد، أنه متوقع يوم غدٍ الاثنين أن تنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات.

ومن المتوقع يوم الثلاثاء 25 فبراير أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأحوال الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا دافئًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

 


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