طقس الخليج.. دافئ بالبحرين والسعودية وغائم بالإمارات

كتب محمد جمال

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب ويكون رطباً في البداية وفى فترة الليل، وفى السعودية وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقسًا دافئًا ورياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد فى مملكة البحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب ويكون رطباً في البداية وفى فترة الليل، وتصل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقسًا دافئًا ورياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما قد تتأثر الرؤية الأفقية بالأتربة والعوالق الترابية على وسط وشمال المملكة.