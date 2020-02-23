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طبيب الغلابة المكرم بدبى: فلوس المستشفى الخيرى جاهزة وانتظر إنهاء الإجراءات

الأحد، 23 فبراير 2020 11:22 م
طبيب الغلابة المكرم بدبى: فلوس المستشفى الخيرى جاهزة وانتظر إنهاء الإجراءات طبيب الغلابة ومحرر اليوم السابع
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور مجاهد مصطفى طبيب الغلابة ، المكرم من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى فى مؤتمر صناع الامل 2020،  إن الأموال الخاصة لتجهيز المستشفى الخيرى التى سوف يقيمها جاهزة ولا ينقصة سوى إنهاء الإجراءات الإدارية ، واضاف الدكتور مجاهد لـ"اليوم السابع" ، أنه سوف يلتقى مع الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف غدا الاثنين وسوف يتحدث معه فى إجراءات الحصول على الترخيص الخاص بالمستشفى الخيرى داخل قريته.


وقال الدكتور مجاهد مصطفى، المُلقب بطبيب المساكين، وهو من صناع الأمل المُكرمين في احتفالية "صناع الأمل" التي نظمتها دولة الإمارات العربية والمتمثلة في مؤسسة محمد بن راشد، إن الخير الذي يقدمه، هو رد على النعم التي أنعم الله بها عليه، مؤكدًا أنه لا يرغب في الحصول على مقابل مادي لما يقدمه من خدمات لأهالي قريته، وأن ما يقوم به من خدمات، وهو نموذج لتسخير الله البشر لخدمة البشر، وأنه قام بإنشاء مستشفى جديدة تضم وحدة غسيل كلوي كبيرة، يشارك فيه أبناؤه الستة، وهم أطباء وأساتذة في الجامعة.
 
 
 

 


بنى سويف

دبى

طبيب الغلابة

اخبار المحافظات

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