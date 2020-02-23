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طائرات التحالف العربى تقصف أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء

الأحد، 23 فبراير 2020 02:08 م
طائرات التحالف العربى تقصف أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء قوات التحالف العربى فى اليمن
أ ش أ

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قصفت طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، مخزنا للأسلحة فى منطقة النهدين تابعا لميليشيات الحوثى جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ونقلت قناة "العربية الحدث" عن مصادر قولها: إن الطائرات قصفت أيضا معسكرا تابعا للحرس الجمهورى سابقا فى منطقة الصباحة غرب صنعاء، كما تم استهداف جبل عطان الذى يحتوى على مخازن للصواريخ الباليستية.
 
من جانبه، كشف قائد قوات خفر السواحل اليمنية فى قطاع البحر الأحمر العقيد الركن عبد الجبار الزحزوح، عن إحباط مخطط إرهابى وضبط شحنة جديدة من المواد المهربة زنة 200 طن تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة كانت فى طريقها للمليشيات الحوثية.
 
وأشار، إلى أن خفر السواحل ضبطت، مركبا بحريا على متنه سماد اليوريا كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة، وأن التحقيقات مستمرة مع طاقمه.
 
وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، قد أعلن أن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائى وإرهابى وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذى يمثل تهديدا للأمن الإقليمى والدولى وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.
 
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف العقيد المالكى أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التى تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.
 
وبيّن العقيد المالكى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، فى انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى الانسانى وانتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.
 

اليمن

التحالف العربى

ميليشيا الحوثيين

الحوثيين

صنعاء

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