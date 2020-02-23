ضبط 8 من عائلة واحدة بحوزتهم 29 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكن ضباط مباحث مركز منية محلة دمنة بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على 8 من العناصر الإجرامية التى تنتمى لأحد أفراد عائلة واحدة بالمركز، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والبيضاء، جاء ذلك على خلفية تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للرائد كريم عبد الرازق رئيس مباحث مركز منية محلة دمنة بقيام مجموعة من أفراد عائلة مقلد بالمركز بالاتجار في المواد المخدرة وتوسع نشاطهم.

على الفور تم التنسيق مع مدير مباحث المديرية، و الذي أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس الفرع، ورئيس مباحث المديرية، و تم إعداد كمين وخطة محكمة، وتم استهداف المتهمين، حيث تم ضبط 8 من العناصر الإجرامية المطلوبة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم 29 طربة من مخدر الحشيش وزنت ( 5,800 كيلو جرام ) .

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، و 33 قرص مخدر، وطبنجة عيار 9 مم، ومبلغ مالى، و3 قطع سلاح أبيض، و 2 ميزان حساس، و 7 هواتف محمولة، و 2 سيارة.

تم تحرير المحضر رقم 378/2020 جنايات مركز محلة دمنه، وبالعرض على النيابة العامة اعترفوا بالإتجار بالمواد المخدرة والسلاح المضبوط من أجل حماية نشاطهم الغير مشروع، وأن السيارات المضبوطة تستخدم فى نقل وبيع المواد المخدرة، وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية.