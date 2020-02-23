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ضبط 192 طربة حشيش بحوزة شخص بأسيوط.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 04:05 م
ضبط 192 طربة حشيش بحوزة شخص بأسيوط.. صور المضبوطات
أسيوط – هيثم البدرى

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ألقى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط القبض على شخص حاصل على دبلوم بحوزته 192 فرش حشيش مخدر قبل توزيعه بدائرة قسم ثان اسيوط على عملائه، بعد ورود معلومات سرية لمباحث القسم مفادها تواجد المتهم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة فتمت مداهمته بالمكان المتواجد فيه بعد تقنين اجراءات الضبط، والقبض عليه وتحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد تواجد " حسن . م . ع " 53 سنة حاصل على دبلوم، ومقيم بقرية أولاد ابراهيم التابعة لمركز أسيوط، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وبالتنسيق مع الأمن العام برئاسة اللواء عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط تم تشكيل قوة أمنية من ضباط مباحث قسم ثان اسيوط تحت اشراف العميد محمد المهدى مفتش مباحث المنطقة المركزية، والعقيد نور عمر مفتش مباحث القسم، وبرئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، وبمشاركة النقيب معاذ جمال معاون مباحث القسم، والنقيب محمد حمدى معاون مباحث القسم، وملازم أول محمود البدرى معاون مباحث القسم، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمت مداهمة المكان المتواجد فيه، وتم القبض عليه،  وبتفتيشه عثر بحوزته على كرتونة يوجد بداخلها 192 طربة لمخدر الحشيش، وتم اصطحابه لقسم ثان أسيوط، وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات.

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