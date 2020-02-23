صور.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ وانخفاض درجات الحرارة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعرضت مدن ومراكز كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، لسقوط أمطار ما بين غزيرة والمتوسطة على جميع مدن محافظة كفر الشيخ وقراها، صاحبتها موجة صقيع ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلقة على البحر المتوسط ونهر النيل.

وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفورى مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولًا بأول.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلًا من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط فى حينه، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والرى والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أى مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضى، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل kafinfo@mahLyat.EG لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أى مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.