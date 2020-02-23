صور .. نائب محافظ الوادى الجديد تشهد الاحتفال باختيار 2020 عاما للتمريض

الوادى الجديد - فريق المحافظات

شهدت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، ترافقها الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، ووكيل أول الوزارة لشئون التمريض بوزارة الصحة، احتفالية المحافظة ومديرية الصحة باختيار عام 2020 عاما للتمريض، وذلك بالمركز الاستكشافى للعلوم بحى الأمل بمدينة الخارجة وحضر الاحتفالية كل من الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، والدكتورة منال مسلم، مدير إدارة التمريض بالمديرية، وعدد من العاملين بالقطاع الصحى بالوادى الجديد.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات قطاع الصحة بالمحافظة، وتقديم فقرات غنائية بمشاركة فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة، واسكتشات فنية بعنوان "انا ممرض" تقديم عدد من الممرضين والممرضان بمديرية الصحة بالمحافظة، إضافة إلى تكريم عدد من المتميزين فى مجال التمريض بالمحافظة.

كما عقدت الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، ووكيل أول الوزارة لشئون التمريض بوزارة الصحة، اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة، تضمن عرض إنجازات النقابة على مدار العام المنقضي، وأبرز مشكلات ومطالب أعضاء النقابة الفرعية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، على أهمية دور التمريض فى استكمال منظومة العمل الطبى المتكامل حيث جرى تخصيص فريق طبى يشمل ممرضين للتدخل السريع (RRT) وتنفيذ محاكاة للتعامل مع مصاب بفيروس كورونا ضمن محاور خطة المديرية لمواجهة الفيروس مؤكدا على أن المديرية وضعت وتنفذ حاليا خطة لمواجهة الفيروس تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول محور التدريب والثانى استعدادات المستشفيات، والثالث تحديد الفرق الطبية والإدارات المسئولة عن تنفيذ الخطة، ويتضمن المحور الأول وهو التدريب، ويشمل عقد دورات تدريبية للتوعية بالمرض بمقر المستشفيات والإدارات الطبية والوحدات الصحية وديوان المديرية وطلبة معاهد ومدارس التمريض.

أضاف محروس، أن المحور الأول من الخطة وهو التدريب يتضمن عقد بروتوكولات تعاون مع التعليم والجامعة، لعقد ندوات تثقيفية عن المرض وكيفية مواجهته وطرق الوقاية ومكافحة العدوي، والتنسيق مع مراكز الاعلام والإذاعة الإقليمية لعقد لقاءات توعية للجماهير عن المرض.

وأشار إلي، أن المحور الثانى من الخطة يتضمن متابعة استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة، وتوافر وسائل مكافحة العدوى والمطهرات بأنواعها من مطهرات البيئة والأسطح والجلد والمنظفات، إضافة لإجراء محاكاة للتعامل مع حالة مصابة بالمرض.وتابع، أن المحور الثالث ويتضمن تحديد فريق طبى للاستجابة السريعة (RRT)، ويضم مدير مكافحة العدوي، ومدير الطب الوقائي، ومسئول ترصد الأمراض المعدية، ومدير المعمل ومدير مركز المعلومات، بالإضافة الى عدة إدارات أخرى جرى تكليفها لمتابعة تنفيذ خطة المديرية.



نائب محافظ الوادى الجديد باحتفالية 2020 عاماً للتمريض



نائب محافظ الوادى الجديد باحتفالية 2020 عاماً للتمريض



نائب محافظ الوادى الجديد باحتفالية 2020 عاماً للتمريض



نائب محافظ الوادى الجديد باحتفالية 2020 عاماً للتمريض



نائب محافظ الوادى الجديد باحتفالية 2020 عاماً للتمريض