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صور.. محافظ قنا يفتتح فرع البنك الأهلى المصرى بمدينة قنا الجديدة

الأحد، 23 فبراير 2020 04:38 م
صور.. محافظ قنا يفتتح فرع البنك الأهلى المصرى بمدينة قنا الجديدة جانب من الافتتاح
قنا- فريق المحافظات

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افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فرع البنك الأهلى المصرى بمنطقة مجمع البنوك بمدينة قنا الجديدة، وذلك بحضور أحمد سلطان رئيس فروع البنك الأهلي المصري بشمال وجنوب الصعيد والمهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وخالد عبد الله مدير منطقة فروع البنك الأهلى المصرى بقنا.

وعقب الافتتاح تفقد الداودى أقسام الفرع واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء وأكد محافظ قنا أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

من جانبه ذكر أحمد سلطان أن افتتاح الفرع الجديد يأتي فى إطار خطة البنك التى تهدف إلى زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الفرع مقام على مساحة 400م2 بتكلفة مالية بلغت 26 مليون جنيه.

على جانب آخر، قام الدكتور حازم عمر نائب المحافظ بجولة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية دندرة والوحدتين الصحيتين بالدير الغربي والشرقي ووحدة الصحة الانجابية بالدير الغربي بمركز قنا لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.

وأكد الدكتور حازم عمر ضرورة انتظام تواجد الأطباء والتمريض لتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمرضى كما تابع الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية موجهًا بتوفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن.

والتقي نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على الوحدات الصحية مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمة طبية لائقة بالمواطن القناوي.

 

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محافظة قنا

بنك الاهلى

مدينة قنا الجديدة

الوحدة الصحية

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