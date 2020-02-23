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صور.. محافظة الجيزة تزيل إشغالات كوبرى مزلقان ناهيا بالدقى وبولاق

الأحد، 23 فبراير 2020 04:29 م
صور.. محافظة الجيزة تزيل إشغالات كوبرى مزلقان ناهيا بالدقى وبولاق . محافظة الجيزة تزيل إشغالات كوبرى مزلقان ناهيا
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لحى الدقى بالجيزة، حملة قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، بالتنسيق مع اللواء إيهاب مكاوي رئيس حي بولاق ومديرية أمن الجيزة والإدارات المعاونة بالحي لرفع اشغالات الباعة الجائلين علي كوبري مشاة مزلقان ناهيا الواقع بين حي الدقي وبولاق الدكرور، وبالتنسيق مع هيئة نظافة الجيزة لرفع المخلفات بعد الانتهاء من الحملة، حيث تم رفع كافة الإشغالات وفتح الكوبري أمام المشاة والمواطنين .
 
وقالت محافظة الجيزة، إنها تلقت عدد من شكاوى المواطنين بكثرة الإشغالات والباعة بكوبري مزلقان ناهيا، وع) ى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأهمية تحقيق رضا المواطن والاستجابة الفورية للشكاوي. 
 
وكان محافظ الجيزة أكد ان المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.
 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص و استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.
 
وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة مجهودات إزالة التعديات حيث تم إزالة 3600م2 تعديات علي حرم النيل بقري البرغوتي وكفر عمار وكفر بركات بمركز ومدينة العياط من خلال تنفيذ 29 قرار إزالة بالتنسيق مع جهاز حماية النيل بالإضافة الي إزالة 1000م2 تعديات بالبناء علي أراضي أملاك وزارة الري بقري كفر بركات وكفر عمار من خلال تنفيذ 26 قرار إزالة تلك التعديات .
 
 
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