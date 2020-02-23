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صور.. عاصفة رملية تضرب جزر الكنارى بإسبانيا وتعليق الرحلات الجوية

الأحد، 23 فبراير 2020 01:06 ص
صور.. عاصفة رملية تضرب جزر الكنارى بإسبانيا وتعليق الرحلات الجوية عاصفة رملية
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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علقت الشركة المسؤولة عن إدارة المطارات الإسبانية كل الرحلات الجوية من وإلى جزر كناريا الكبرى وكل الرحلات من تنريفى مساء السبت بعد أن اجتاحت عاصفة محملة برمال حمراء من الصحراء الكبرى فى أفريقيا جزر الكنارى وحدت بشكل كبير من مدى الرؤية.

وقالت متحدثة باسم شركة (إيه.إي.إن.إيه) إنه تم تحويل ما لا يقل عن 19 رحلة جوية إلى كناريا الكبرى لكنها لم تحدد شركات الطيران التى تأثرت بذلك.

عاصفة رملية بإسبانيا
عاصفة رملية بإسبانيا

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية من أن رياحا تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة ستجتاح جزر الكنارى حتى يوم الاثنين.

وأعلنت الحكومة المحلية حالة التأهب ونصحت السكان بعدم فتح الأبواب والنوافذ فى أنحاء الأرخبيل.

العاصفة بجزر الكنارى
العاصفة بجزر الكنارى

 

يذكر أن، وما زالت بريطانيا تتعرض لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى تضرب بريطانيا وايرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، واستمرارًا لهذه المأساة عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو لكوبري مجهز كموقف للسيارات تحول فجأة إلى شلال تغمره مياه الفيضانات من آثار العاصفة "دينيس"، وأظهرت اللقطات الموقف وكأنه شلال طبيعى فى أحد الأدغال وليس موقف للسيارات فى شوارع بريطانيا.

الطائرة مغطاة بعاصفة الرمال
الطائرة مغطاة بعاصفة الرمال

 

العاصفة تغطى ضوء الشمس
العاصفة تغطى ضوء الشمس

 

انعدام الرؤية
انعدام الرؤية

 

جانب من العاصفة الرملية بجزر الكنارى
جانب من العاصفة الرملية بجزر الكنارى

 

جانب من العاصفة
جانب من العاصفة

 

شخص يحاول التنفس بسبب العواصف
شخص يحاول التنفس بسبب العواصف

 

عاصفة رملية
عاصفة رملية

 


جزر الكنارى

إسبانيا

عاصفة رملية

أفريقيا

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