صور.. ساندرز يتصدر الانتخابات التمهيدية الأمريكية للحزب الديمقراطى بنيفادا

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تصدر بيرنى ساندرز المنافس فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى للسباق الرئاسي، تفضيلات الرأى للمشاركين فى انتخابات الديمقراطيين، السبت بولاية نيفادا، ثالث ولاية فى منافسات الحزب بعد آيوا ونيوهامشي، وحظى ساندرز، يسارى التوجه، بتأييد واسع خصوصا بين الشباب المتحمس لآرائه، بما جعله فى صدارة المتنافسين الديمقراطيين فى نيفادا، بينما يختار مؤيدو الحزب مرشحهم الذى يمكنه التصدى للرئيس الأمريكى الجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات 3 نوفمبر المقبلة.



بيرنى ساندرز وسط مؤيديه

وأجرت عدة مؤسسات أمريكية استطلاعات لآراء المشاركين فى صناديق الاقتراع بالولاية، ومن بينها استطلاع لتلفزيون "إن بى سي" الأمريكية الذى أظهر حصول ساندرز على أكثر من نصف تفضيلات الناخبين ممن يؤيدون برنامجه الانتخابي، ورغم أن التصويت لم ينته بعد، ومن المبكر الحكم على النتائج ، لكن ساندرز يظل متصدرا على منافسته البارزة السيناتور إليزابيث وارن والعمدة الشاب بيت بوتيجيج.

يذكرأن، أبرزت الصحف الأمريكية الصادرة السبت مطالبة بيرنى ساندرز، أحد مرشحى الحزب الديمقراطى لروسيا بـ"الابتعاد" عن الانتخابات الأمريكية بعد انتشار تقارير تفيد بأن موسكو تتدخل في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين دعما له.



بيرنى ساندرز

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ساندرز كشف للصحفيين أن مسئولين أمريكيين أبلغوه "قبل نحو شهر" بأن روسيا تبذل جهودا للتدخل في السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر 2020.

ولكن كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن المسئولين الأمريكيين أبلغوا ساندرز بأن موسكو تسعى لدعم حملته الرئاسية، ولكن لم يتّضح شكل الدعم الذي تلقاه المرشّح الديمقراطى.



حملة بيرنى ساندرز

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين أبلغوا أيضا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتدخل الروسي.

وأصدر ساندرز بيانا جاء فيه "على العكس من ترامب، أنا لا أعتبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين صديقا عزيزا. إنه استبدادي يحاول تدمير الديمقراطية وسحق المعارضة في روسيا".

وتابع ساندرز "لا أبالي صراحة بمن يريده بوتين رئيسا"، مضيفا "رسالتي إلى بوتين واضحة: ابتعد عن الانتخابات الأمريكية، وعندما أصبح رئيسا سأحرص على هذا الأمر".



حملة ساندرز الرئاسية

وكانت مصادر مطلعة قالت لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن شيلبى بيرسون كبير مسئولي أمن الانتخابات في الاستخبارات الامريكية وجه تحذيرا للمشرعين من أن الاستخبارات الروسية تتخذ خطوات للتدخل في الانتخابات الرئاسية 2020 لدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب للفوز بفترة بولاية ثانية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز إحاطة إعلامية تناولت الخطوط العريضة للتدخلات الروسية المتضمنة تسليح وسائل التواصل الاجتماعي والقرصنة والهجمات على البنية التحتية للانتخابات، وتقول التقارير ان روسيا تحاول إثارة أسئلة تشكك بنزاهة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الى جانب دعمها لترامب.



ساندرز وسط مؤيديه

قال مسئول في البيت الأبيض أن ترامب عبر عن غضبه خلال الاجتماع مع مدير الاستخبارات القومية جوزيف ماجواير بسبب الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالجهود الروسية لدعمه.

ووفقا للتقرير احتمال التدخل في عام 2020 سيختبر دفاعات الولايات المتحدة ضد التدخل الأجنبي، الأمر الذي نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا رافضا أي تلميح بأن الكرملين كان له دور في فوزه بانتخابات 2016.



ساندرز



مؤيدو ساندرز (2)