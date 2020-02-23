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صور.. رئيس نادى القضاة يهدى مفيد شهاب درع النادى

الأحد، 23 فبراير 2020 11:55 م
صور.. رئيس نادى القضاة يهدى مفيد شهاب درع النادى مفيد شهاب-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر - تصوير كريم عبد العزيز

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كرم نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن  ، الدكتور مفيد شهاب فى ختام فعاليات الصالون الثقافي الذي عقد بمقر نادى القضاة بالعجوزة ، ومنح رئيس النادى شهاب درع النادى تقديرا لمكانته.
 
وتناول الصالون الثقافى الأول لنادى القضاة محاضرة للدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى ووزير التعليم العالى الأسبق حول التسوية السلمية للنزاعات الدولية (نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي).
 
وافتتح الصالون الثقافى المستشار رضا السيد متحدث نادى القضاة ورئيس اللجنة الثقافية فى حضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى وعدد من القضاة بينهم المستشار محمد شيرين فهمى وعزت خميس وعادل الشوربجي والمحمدى قنصوة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.
 
وخلال الندوة أكد الدكتور مفيد شهاب على أن القضاء فى مصر يتمتع استقلال ونزاهة ويتمتع بسمعة جيدة ، مشيرا إلى أن القضاة فى مصر لا يتحركون ولا يصدرون أحكاما إلا بما يرضى ضمائرهم.
وأضاف شهاب، فى كلمته خلال افتتاح الصالون الثقافى بنادى القضاة ، نحن نؤمن أن مصر، لها تاريخ نعتز به، لها فى المجال القضائى تحديدا ما يجعلها ترفع رأسها .
 
وأعرب شهاب عن سعادته بتلقى الدعوة من نادى القضاة لافتتاح الصابون الثقافى ، وقال هذا تكريم وتشريف أن أكون بين هذه القمم والقامات، متمنيا النجاح والتوفيق لهذا الصالون الثقافى ، مضيفا ، اكن دائما وابدا كل الاحترام للقضاة والقضاء وتمنيت أن أصبح قاضيا ، لكن شاءت الظروف أن أدخل مجال التدريس.
وحول أزمة سد النهضة قال ، أن ما تطالب به مصر فى أزمة سد النهضة من تغيير المواصفات التى أعلنها الجانب الأثيوبى للسد ، يتفق مع قواعد القانون الدولى ويتفق مع كافة الاتفاقيات السابقة، مؤكدا أن الموقف المصرى قانونا وفنيا قويا فى الأزمة ، وان الجانب الفنى فى مصر هو المتحكم فى الموضوع.
 
 وأشار شهاب إلى أن أزمة سد النهضة ، أصبحت ازمة دولية بعد تدخل أطراف فيها غير أصحاب المشكلة ،  لكنها لم تحل حتى الآن ، ونتمنى أن تحل بما لا يمس بحق مصر وحصتها من المياة.
 
واكد على أن القيادة السياسة تتعامل بشكل جيد وسليم فى هذه الأزمة ، منتقدا من يقول إن هناك ضعف فى هذا الموقف ، ومن يطالبون برد قوى ، وقال ، أنه من غير  الوارد استخدام القوة فى هذا الملف لان استخدام القوة هنا أمر غير مشروع
 
 
 

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تكريم مفيد شهاب (4)
 

 

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تكريم مفيد شهاب (14)
 

 

تكريم مفيد شهاب (15)
 

 

تكريم مفيد شهاب (16)

 


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