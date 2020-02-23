صور.. رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بالمكتبة المركزية

المنيا - فريق المحافظات

أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمركز الاختبارات الإلكترونية بالمكتبة المركزية بالجامعة، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية والتجهيزات للمركز بمرحلته الأولي، لبدء استقبال الاختبارات الإلكترونية الموحدة لمختلف القطاعات العلمية، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية وافقه خلال الجولة، الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين فرحات المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، ومهندسى الإدارة الهندسية، وشبكة الجامعة.

وأكد الدكتور "عبد النبي" أن الجامعة حريصة على تذليل أى معوقات تعوق تطبيق الاختبارات الإلكترونية بها، وذلك بالانتهاء من البنية التحتية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لقاعات المركز؛ استعداداً لاستيعابها 1000 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولي، وتوفير الخوادم للربط مع شبكة الجامعات المصرية، للسماح بدخول أكبر عدد من الطلاب لإجراء الاختبارات الإلكترونية، مشيراً أن الجامعة تسير وفق خطة وآلية لتطبيق الإختبارات الإلكترونية وتعميمها بجميع كلياتها العشرين، حيث ستبدأ الجامعة من العام القادم تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع كليات القطاع الطبي، يليها كليات القطاع الهندسى والتكنولوجي، ثم جميع كليات الجامعة، مضيفاً أن الفصل الدراسى الثانى هذا العام سيشهد تطبيق الاختبارات الإلكترونية الموحدة باحدى الفرق بكلية طب الأسنان.

وكان مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، استضاف الدفعة الرابعة عشر ببرنامج بناء قدرات طلاب الجامعات "InnovEgypt"، الذى نظمه بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعتبرالبرنامج أحد أهم البرامج المتخصصة فى مجال الإبتكار وريادة الأعمال الموجه لطلاب الجامعات المصرية فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك للطامحين ممن يرغبون فى أن يصبحوا مبتكرين وأصحاب مشروعات فى المستقبل من خلال إنشاء شركات خاصة بهم، أو من خلال تعزيز المهارات المطلوبة من قبل الشركات المحلية أو العالمية.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبى، أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة من الكوادر المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين، وكذلك لتوعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أن برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات يُمكن الطلاب من توليد الأفكار المُبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمى التفاعلي.

وأوضح الدكتور عصام الدين فرحات، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير تعليم وتدريب متميز فى مجال الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه حضر البرنامج 79 متدرب من طلاب جامعة المنيا، وكذلك بعض الطلاب من أبناء محافظة المنيا بالجامعات الأخرى، وقد قدمت الجامعة كافة التسهيلات لإنجاح البرنامج من توفير قاعات تدريب مجهزة واستضافة للمتدربين.