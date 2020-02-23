صور.. جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال فى عدد من مناطق المدينة

بدأ محافظ مطروح، جولته الميدانية، بتفقد منطقة العزبة الغربية والاستماع للأهالي وشكواهم، ومن بينها وجود تراكم للقمامة، داخل أحد المنازل المهجورة، حيث أمر على الفور بسرعة إزالة القمامة، مع حث أهالي المنطقة، علي مشاركة مجلس المدينة في الحافظ على المنطقة و الارتقاء بها وعدم إلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة، لتيسير وسرعة نقلها في سيارات جمع القمامة.

ووجه المحافظ لمجلس المدينة، تكثيف جهود النظافة، ووضع صناديق للقمامة، بكل منطقة وتعريف الأهالي بأماكنها المخصصة، مع التعاون مع الأهالى للمشاركة الايجابية فى الحفاظ على منطقتهم.

واستمع لمطالب عدد من أهالي منطقة العجارمة، ومن بينها سرعة إعادة الشيء لأصله وتمهيد الطرق و إنارة الأعمدة، وأكد محافظ مطروح، أن المنطقة تم إدراجها ضمن عدة مناطق لتطوير العشوائيات، ورفع كفاءة الشوارع وتحويل كابلات الكهرباء من هوائي إلي أرضى ، والارتقاء بها لتصبح مناطق حضارية ونموذجية.

ووجه ببحث مطالب عدد من مطالب المواطنين، خاصة الحالات الإنسانية وطلبات المساعدة العاجلة، وذلك عن طريق خدمة المواطنين بالمحافظة.

وتابع اللواء خالد شعيب، أعمال الرصف الخرساني، لمدخل غراب مياه الشرب بمنطقة الريفية بمرسى مطروح، وأعمال تطوير الغراب، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الداخلي بغراب المياه.

كما وجه لرئيس المدينة ومديرية الطرق وقطاع الكهرباء والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال تفقده للشارع الرابط بين منطقة الريفية والشارع الجديد، بسرعة رفع كفاءة الشارع والانتهاء من أعمال البنية التحية، تمهيدا لأعمال الرصف تيسيرا علي المواطنين وحركة المواصلات.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة المتابعة الدورية، لأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من منطقة سور الزلزال بالريفية، ومن الشوارع الجانبية والمناطق المحرومة، لكي يشعر المواطن بتحسن في الخدمات المقدمة والارتقاء بالشكل الحضاري للمنطقة.

كما وجه لمجلس مدينة مرسى مطروح، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف من خلال المتابعة المستمرة، ووقف أية أعمال أو مباني مخالفة بالأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وواصل محافظ مطروح، جولة الميدانية بتفقد شارع المحطة ومتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة السواني القبلية، ومزلقان المغاربة سيرا على الأقدام مرورا بخط السكة الحديد، لمتابعة فتح الشارع الموازى المغلق لوجود تعديات علي حرم السكة الحديد، منذ سنوات، وتراكم مخلفات البناء به، وأشاد بجهود مجلس المدينة، فى إزالة التعديات وإزالة أكثر من 7 ألاف طن مخلفات البناء.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة الانتهاء من رفع كافة أنواع المخلفات، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وإزالة جميع أنواع التعديات، علي حرم السكة الحديد، تنفيذا لقرارات الإزالة وحفاظا علي سلامة الأهالي والمنازل وحفاظا على الشكل الحضاري بالمنطقة.

كما تفقد أعمال التدبيش والتكسية لحرم السكة الحديد، كما تابع الأعمال النهائية لتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة والممرات بمنطقة السواني القبلية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال تحويل أسلاك الكهرباء الهوائية إلي كابلات أرضية، منعا لتأثرها بالعوامل الجوية وحفاظا على سلامة المواطنين والتيسير عليهم.

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال الجولة، اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندي محمد البهي مدير مديرية الإسكان، والمهندس أحمد نصر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال