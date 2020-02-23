صور.. تعليم الإسكندرية تنظم ندوات توعية بمخاطر الألعاب الالكترونية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية، ندوات للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والبرمجيات الضارة ، و ذلك فى اطار توجيهات الدكتور نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين وتنظيم الإدارة العامة للتربية الإجتماعية، وتحت رعاية يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية ، على أن المديرية تعمل حاليا على تنظيم ندوات للتوعية ضد مخاطر الالعاب الالكترونية على الطلاب، و ذلك بمختلف مراحل التعليم الابتدائى و الإعدادى و الثانوى.

و أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المديرية قامت بتنظيم عدد من ندوات التوعية داخل المدارس من خلال أٌقسام التكنولوجيا فى كل مدرسة، و ندوات التى يتم تنظيمها داخل مكتبة كل مدرسة، بضرورة مقاطعة الالعاب الالكترونية و عدم الانسياق وراء ما تقدمة تلك اللعبة من تحديات، مؤكدا على أنه تم تحذير الطلاب من مخاطر كافة الالعاب الالكترونية و ما تتركة من أثار سلبية فى نفوس الأطفال و الشباب و أحيانا تؤدى الى أعمال عنف خطيرة بسبب إتباع خطواتها.

كما أكد يوسف الديب على أنة تم التنبيه على المشرفين و المدرسين أيضا داخل المدارس بضرورة تشديد الاشراف على الطلاب المراحل التعليمية المختلفة، لمراقبة الطلاب خلال فترات الراحة لعدم ممارسة أيا من التحديات الخطرة التى تتطلبها بعض الالعاب الالكترونية.

جاءت الندوة بحضور عادل عبد الجواد مدير الإدارة العامة للتربية الإجتماعية بالوزارة و أحمد كمال رئيس مجلس الآمناء والأباء والمعلمين للجمهورية و عمرو الدسوقى مدير إدارة البحوث والمشروعات و أمين الدسوقى مدير مكتب الخدمة المدرسية و رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية و عبد العاطى التمساح مدير عام إدارة الجمرك التعليميةو إيهاب رضوان موجه أول التربية الإجتماعية بمحافظة القليوبية و إيمان احمد موجه عام التربية الإجتماعية بالمديرية وأقيم البرنامج بمدرسة رأس التين الثانوية العسكرية بنين بإدارة الجمرك التعليمية.

و كانت وزارة التربية و التعليم قد شدد على ضرورة تحذير الطلاب من الألعاب الالكترونية و البرمجيات التى يتطلع اليها الاطفال و الطلاب و تجربتها ، و التى قد تؤثر على الحالة المزاجية لهم و تدفعهم الى إيذاء أنفسهم أو من حولهمز

وظهرت فى الاونة الأخيرة لعبة خطرة تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل ثالث لهم للقفز إلى أعلى و أثناء القفز يقومات بعرقلتة بهدف التصوير و النشر على مواقع التواصل الاجتماعى و التطبيقات الالكترونية مثل " تيك توك" ، و شددت الوزارة على المديريات و الادارات التعليمية و مسؤلى الانشطة و الاخصائيين النفسيين ومجالس الأمناء و الآباء و المعلمين بتوعية الطلاب من خطورة تلك الألعاب و عدم ممارستها حرصا على سلامتهم ، مع التأكيد على الاهتمام بالأنشطة المدرسية التى تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.



حضور طلابى كثيف