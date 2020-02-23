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صور.. انطلاق أعمال توسعة شارع 15 مايو بشبرا الخيمة بطول 8 كيلو مترات

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 م
صور.. انطلاق أعمال توسعة شارع 15 مايو بشبرا الخيمة بطول 8 كيلو مترات توسعة الطريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد محافظ القليوبية، اليوم، أعمال توسعة وتطوير شارع 15 مايو بشبرا الخيمة ضمن خطة المحافظة لتطوير ورصف شوارع المدينة تمهيدا لرصفه إبتداءا من كوبري مسطرد وحتي طريق شبرا بنها الحر بطول 8 كيلو، ويقوم علي تطويره الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن المقرر توسعة الطريق ليصبح 25 متر يمين و25 متر شمال بإجمالي 4 حارات لكل طريق، كما سيتم توسعة كوبري الربط بنهاية الشارع عند الطريق الدائري ومرورا بطريق شبرا بنها الحر.

وأعلنت المحافظة في بيان لها، أن المحافظ، أجرى جولة تفقدية لشوارع مدينة شبرا الخيمة للاطمئنان علي حالة النظافة وخلوها من الإشغالات، وللإلتقاء بالمواطنين والتعرف علي مشاكلهم، حيث تفقد المحافظ شارع 15 مايو وعددا من شوارع حي غرب شبرا، حيث لاحظ وجود تراكمات من القمامة بالشوارع ووجه بإزالتها فورا، وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع، كما طالب رئيس الحي بمتابعة إزالة التراكمات نهائيا وتشجير الجزر الوسطى.

وخلال الجولة أكد المحافظ، أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة للتأكد من التزام المحلات بتنفيذ القوانين والتعليمات، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين مؤكدا على عودة المظهر الحضاري لشوارع مدينة شبرا الخيمة مشيرا أنه جاري التنسيق لتجهيز اعتمادات مالية لرصف الشوارع.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ، وجود عمارة سكنية بشارع 15 مايو خارجة عن خط التنظيم، وعلي الفور طالب المحافظ بمراجعة تراخيصها وعمل فصل حد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

 

 

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تطوير شارع 15 مايو

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