صور.. الحكومة تستجيب لاستغاثة سيدة بإعادة بناء منزلها فى سوهاج

وتوجه ممدوح عباس، رئيس المركز، وبرفقته رئيس قرية الطليحات، ومندوب جمعية نزة البحرية، حيث تم تفقد المنزل ومقابلة السيدة صاحبة الشكوى، وتم فحص أسباب الشكوى على أرض الواقع، وتم صرف مساعدة مالية عاجلة بلغت 500 جنيها، وتم صرف مواد غذائية ولحوم طازجه وتعهدت الجمعية المرافقه بعمل سقف للمنزل وإعادة تأهيله.

على جانب أخر، كلف ممدوح عباس بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، رئيس قرية الطليحات بمتابعة الحالة والتنسيق مع وحدة الشئون الاجتماعية بالقرية ببحث حالتها وإمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لها ولأسرتها.

يذكر أن الإستجابة جاءت ردا على مبادرة سيبها علينا " التى أنطلقت فى إطار حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.



الحكومة تستجيب لإستغاثة سيدة من سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلها (10)



الحكومة تستجيب لإستغاثة سيدة من سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلها (11)



الحكومة تستجيب لإستغاثة سيدة من سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلها (12)



الحكومة تستجيب لإستغاثة سيدة من سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلها (13)



الحكومة تستجيب لإستغاثة سيدة من سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلها (14)



الحكومة تستجيب لإستغاثة سيدة من سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلها (15)



الحكومة تستجيب لإستغاثة سيدة من سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلها (16)