صور .. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة موجة الطقس السئ

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي ، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال النوة الحالية واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأكد الشريف أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار ، متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين الانتهاء من النوة الحالية ، أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار ، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة ، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكدت محافظة الاسكندرية فى بيان لها، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبه قام اللواء محمود نافع ، رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، بمتابعة أعمال تصريف مياه الامطار بالاسكندرية ، و نفقد أماكن تمركز سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحى.

وأكد اللواء محمود نافع على أن شركة الصرف الصحى ، قد قامت بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول ، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ، كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة.

كما نفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش و تجربتها ، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات و الشنايش.

يذكر أن الاسكندرية قد شهدت مساء اليوم هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة ، مع انخفاض فى درجات الحرارة ، وفق تحذيرات تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط و خرائط الامطار ، حيث حذر من إحتمالات سقوط أمطار اليوم الاحد ، قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية و تقل شدتها على سيناء و محافظات الوجه البحرى و القاهرة و تصل الى شمال الصعيد ، فيما حذر التقرير أيضا من إحتمالية سقوط أمطار متوسطة يوم الاثنين ، على جنوب سيناء و خليج السويس و تقل شدتها على السواحل الشمالية و محافظات الوجة البحرى و القاهرة و شمال الصعيد ، و طالب التقرير بتوخى الحذر و إتخاذ الاجراءات الازمة لتجنب الاضرار التى تنتج عن سقوط الامطار الغزيرة و المتوسطة على سيناء و السواحل الشمالية



امطار غزيرة



جولة لمتابعة الامطار



رفع درجة الاستعداد



رئيس شركة الصرف الصحى



متابعة الامطار



