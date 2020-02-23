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صور .. إنشاء 60 وحدة بيوجاز فى قرى أبوقرقاص بالمنيا وتنفيذ حملات نظافة

الأحد، 23 فبراير 2020 03:43 م
صور .. إنشاء 60 وحدة بيوجاز فى قرى أبوقرقاص بالمنيا وتنفيذ حملات نظافة جانب من اللقاء
المنيا ــ فريق المحافظات

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عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، لقاءا موسعا حول إنشاء ٦٠ وحدة بيوجاز جديدة بدائرة الوحدة القروية لبنى حسن الشروق بالمركز، وذلك لمناقشة أهداف المشروع للمستفيدين من المزارعين للبدء فى تنفيذ تلك الوحدات .

حضر اللقاء الدكتور أحمد أبو غنيمة مدير وحدة التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، والدكتور على أبو سنة المدير التنفيذى للمشروع وجيهان يعقوب ممثل منظمة العمل الدولية ، عامر عمدة و محمد عبد الغنى نواب رئيس المركز وأمام نجيب رئيس الوحدة القروية لبنى حسن الشروق.

من جانبه ، أكد العقيد محمد صلاح رئيس المركز أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وإنتاج طاقة صديقة للبيئة تستخدم بدلاً من اسطوانة البوتاجاز، وكذلك إنتاج سماد طبيعى نقى وآمن للأراضى الزراعية من مخلفات رؤوس الماشية ويوفر المشروع خضروات طازجة ، كما يستفيد منه المجتمع بصفة عامة.

من جانب آخر ، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، عددا من حملات رفع وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة بـ 8 قري( جريس ـ نزلة اسمنت ـ بنى عبيد ـ بنى موسى - بنى حسن ـ اتليدم ـ ابيوها ـ أبوقرقاص البلد ) ، ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، بهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق وميادين المراكز والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء بالمدن والقرى

وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، قاد حملة مكبرة ومفاجئة اليوم لرفع الإشغالات وإزالة جميع المقاهى والكافتيريات غير المرخصة ، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا وذلك ذلك بحضور هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا ، والمقدم أحمد الكيلانى ، والرائد عمرو صلاح من شرطة المرافق ، وتم خلال الحملة إغلاق عدد من المقاهى غير المرخصة ووضع الشمع الاحمر عليها ، كما تم رفع كافة محتويات المقاهى المخالفة، ومصادرة المضبوطات، ورفع الإشغالات، و تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشملت فعاليات الحملة حى الاخصاص وشارع عدنان المالكى بشمال المدينة ، حيث أكد نائب المحافظ أنه لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال إزالة مخالفات المقاهى ، يأتى فى إطار تنفيذ أحكام القانون لمقاهى أُنشئت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الأحياء. بالإضافة إلى ما تسببه من تلوث بيئي، وإزعاج للمواطنين.

 

 


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