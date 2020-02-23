سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر

الأحد، 23 فبراير 2020 05:55 م
صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن صندوق النقد الدولي قال إن فيروس كورونا يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر.

وكانت سلطات هونج كونج أعلنت ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 72 حالة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس في إيران إلى 18 حالة وفاة وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وكان مسئولو الصحة في هونج كونج أعلنوا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد وصلت إلى 69 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

ونقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية عن هؤلاء المسئولين قولهم، إن حالة الإصابة الجديدة هى لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما وليس لديها أى سجل سفر للخارج خلال فترة حضانة الفيروس.

وتعافى 11 مريضا فى هونج كونج من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد وخرجوا من المستشفى، فيما توفي شخصان بسبب الفيروس منذ بدء تفشى المرض بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، في القوت الذى أعلنت فيه الحكومة الايرانية.

وفى ذات السياق، أعلنت الحكومة الإيطالية اتخاذ تدابير طارئة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) الجديد فى البلاد، وذلك بعد أن تم تسجيل 79 حالة إصابة توفى من بينهم اثنان، وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن تدابير الطوارئ تشمل فرض حظر على إقامة جميع الأحداث العامة بما فيها الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية فى عشر بلديات وإغلاق المبانى العامة، بما فى ذلك المتاحف بالإضافة إلى إخضاع الأفراد الذين ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى المراقبة والحجر الصحي. وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بينهم 54 فى منطقة "لومباردي" و17 فى "فينيتو".

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2445 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77041 حالة.

 


النقد الدولى

كورونا

عاجل

الصين

فيروس كورونا

الاقتصاد العالمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة": الأجنبى حامل فيروس كورونا لم يعد مصدرًا للعدوى وأصبح معافى تمامًا.. الطب الوقائى: باقى 4 أيام على خروجه من العزل بعد انتهاء فترة حضانة المرض.. ومصر تعاملت بحرفية عالية وفق قواعد منظمة الصحة العالمية

الأحد، 23 فبراير 2020 05:34 م

مديرة صندوق النقد: كورونا ستكون له تداعيات اقتصادية حتى بعد السيطرة عليه

الأحد، 23 فبراير 2020 05:19 م

مدبولى: نتناول ملف فيروس كورونا بشفافية كاملة ولا توجد أي حالة مصابة فى مصر

الأحد، 23 فبراير 2020 04:59 م

الاشتباه فى 5 حالات مصابة بفيروس كورونا فى محافظة فان التركية

الأحد، 23 فبراير 2020 04:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة