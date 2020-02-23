سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحفيو "وول ستريت" بالصين يطالبون صحيفتهم بالاعتذار عن عنوان مقال مهين لبكين

الأحد، 23 فبراير 2020 10:30 ص
صحفيو "وول ستريت" بالصين يطالبون صحيفتهم بالاعتذار عن عنوان مقال مهين لبكين المتحدث باسم الخارجية الصينية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب صحفيو "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى الصين صحيفتهم بالاعتذار عن العنوان الذى دفع حكومة بكين إلى طرد ثلاثة منهم الأسبوع الماضى.

 

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن مدير مكتب وول ستريت فى الصين أرسل بريدا إلكترونيا إلى أرفع ثلاثة مسئولين بالشركات المالكة للصحيفة، وقف فيه مع الصينيين الذين طالبوا باعتذار وردوا بعملية طرد الصحفيين.

 

وكان العنوان الذى أثار الأزمة "الصين هى رجل آسيا المريض الحقيقى"، وجاء لمقال كتبه الأكاديمى والمتخصص فى الشئون الخارجية بالصحية والتر راسل ميد فى عدد الثالث من فبراير. وكان المقال تعليقا على حال الأسواق المالية فى الصين وليس إشارة إلى تفشى كورونا فى البلاد.

 

وقد احتج مسئولون ومواطنون عاديون فى الصين مؤكدين أن كلمة الرجل المريض مصطلح عنصرى استخدمه الغربيون لوصف الصين خلال وبعد عصر سيطرة واستغلال القوى الاستعمارية للبلاد.

 

ودفعت الاحتجاجات الحكومة الصينية الأربعاء إلى إلغاء التصاريح لصحفية لثلاثة من محررى الصحيفة ومنحتهم خمسة أيام لمغادرة البلاد فى أكبر تحرك ضد الصحفيين الغربيين منذ عام 1989.

 

وأعربت الصحيفة عن ندمها على العنوان، لكنها لم تعتذر عنه أو تقم بتعديله.

 

وتم إرسال البريد الإلكترونى نيابة عن موظفى وول ستريت من قبل رئيس مكتب الصحيفة فى الصين جوناثان جينج إلى كل من ويليام لويس ناشر الصحيفة والرئيس التنفيذى لشركة داو جونز، ولويس بوس، ربورت تومسون الرئيس التنفيذى لنيوز كورب، وجاء فيه "نطلب منكم دراسة تصحيح العنوان والاعتذار للقراء والمصادر والزملاء وأىى شخص تعرض للإساءة".

 

وكانت الصين قد ردت يوم الخميس على اتهامات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لبكين بتقييد حرية التعبير بقرارها إلغاء البطاقات الصحفية للصحفيين الثلاثة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - خلال المؤتمر الصحفى عبر الإنترنت إن هذه ليست مسألة حرية التعبير كما يقول بومبيو، لقد نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مقالا يشوه صورة الصين بعنوان تمييزى وعنصرى يعكس افتقار الحقائق الأساسية والأخلاق المهنية، وهو ما أثار سخطا وإدانة كبيرين من جانب الصين والمجتمع الدولي.

 


وول ستريت جورنال

الصين

مايك بومبيو

الخارجية الصينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أزمة أمريكية صينية جديدة.. واشنطن تقرر معاملة وسائل إعلام الصين كبعثات دبلوماسية.. بكين تلغى اعتماد 3 مراسلين من "وول ستريت جورنال".. بومبيو: تقييد لحرية التعبير.. والخارجية الصينية: مقال كورونا عنصرى ومهين

الخميس، 20 فبراير 2020 06:30 م

الصين تلغى اعتماد 3 مراسلين من "وول ستريت جورنال" بسبب مقال

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:17 م

الصين تلغى بطاقات 3 صحفيين بـ "وول ستريت جورنال"..اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:54 ص

وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس تأجيل التعريفات على سلع صينية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة