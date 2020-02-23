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شكرى يبحث مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية

الأحد، 23 فبراير 2020 06:19 م
شكرى يبحث مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام تطورات القضية الفلسطينية سامح شكري وسوزانا تيرستال
كتب أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط "سوزانا تيرستال"، وذلك للتباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، وتبادل الرؤى حول سُبل دفع عملية السلام.

 وصرح المُستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء مُحدّدات الموقف المصري والرؤية تجاه سبل تسوية القضية الفلسطينية، وصولاً إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يستدعي دعم كافة المساعي الرامية إلى استعادة زخم عملية السلام، وطرح الأمل في إمكانية تسوية الصراع بشكل عادل ودائم.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن المبعوثة الأوروبية أعربت من جانبها عن اهتمامها بزيارتها الحالية إلى القاهرة، والاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مُجمل تطورات عملية السلام، مُشيدةً في هذا الشأن بالجهود المصرية، حيث أعربت "تيرستال" عن تطلعها إلى استمرار التشاور مع القاهرة حول سُبل دفع عملية السلام والتوصل إلى التسوية الشاملة المنشودة.

 

 


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