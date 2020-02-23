سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

الأحد، 23 فبراير 2020 07:30 ص
شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم صناعة الحديد - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد مستقرة بالأسواق، وذلك بفضل زيادة المعروضة وإصابة السوق بحالة ركود خلال الفترة الحالية، والسوق نايم .

وأضاف الزينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك محاولات من بعض المصانع لرفع سعر الطن من 200 إلى 300 جنيه فى الطن بدءًا من اليوم الأحد بغرض تشجيع المستهلك على الشراء خوفًا من زيادة الأسعار، ولكن هذه القرارات قد تأتى بصورة عكسية على عمليات البيع نظرًا لأن السوق به كميات كبيرة .

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن تكاليف الإنتاج انخفضت فى ظل انخفاض الطلب فى السوق، إضافة إلى عوامل أخرى منها انخفاض سعر الدولار، وبالتالى ليس هناك ما يستدعى عدم رفع الأسعار، خاصة أن عمليات البناء تقل مع دخول شهر رمضان الكريم، مطالبًا بضرورة استقرار السعر .

وأضاف الزينى، أن هذه التجربة أقدمت عليها عدد من المصانع فى وقت سابق ورفعت أسعار الحديد فى السوق، ما أدى الى انخفاض عمليات البيع وتراجعت المصانع عن هذا القرار واضطرت لتخفيض السعر مرة أخرى حتى يتحرك السوق مرة أخرى، واضطرت لتقديم عروض وخصومات للمشترين والتجار.

الجدير بالذكر أن سعر الطن تسليم المصنع بين 9500 وحتى 9565 لأغلى الأصناف تسليم أرض مصنع، مضيفا أن السعر للمستهلك يبدأ من 9600 حتى 10000 جنيه للطن حسب المنطقة ومصاريف النقل.

من المعروف أن سوق الحديد يعانى من الكساد حالياً نتيجة موسم الشتاء والأمطار وخاصة فى الإسكندرية ومحافظات الدلتا مما يعوق حركة النقل والبناء، وبالتالى انخفاض حجم الطلب فى مشروعات البناء الخاص والمساكن بينما مشروعات الدولة تسير طبقاً لما هو مخطط لها وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية التى تشهد حركة بناء نشطة استعداداً لنقل الإدارات الحكومية بها بحلول العام المقبل.


الحديد

أسعار الحديد اليوم

مصانع الحديد

اخبار اقتصاد

اخبار

اليوم السابع بلس

اسعار الحديد

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه

تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة