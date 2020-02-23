شئون البيئة بالوادى الجديد تنفذ مبادرة " اتحضر للأخضر" فى 3 مواقع بالمحافظة

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد رجب هدية، مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ المبادرة الرئاسية " إتحضر للأخضر" بالتعاون والتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، بقيادة المهندس حاتم عبد الراضي، فى 3 مواقع بمركز الخارجة.

حيث أكد مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ المبادرة فى مقر جامعة الوادى الجديد، بحى طريق الداخلة، وبمعهد ناصر الإعدادى الثانوى الأزهرى، وحى 25 يناير غرب مدينة الخارجة.

أضاف، أنه جرى تقليم للأشجار وزراعة عدد من الاشجار (أشجار ظل + أشحار مثمرة)، وإلقاء ندوة عن فوائد المسطحات الخضراء والتوسع فى زراعتها فى المواقع الثلاثة ضمن فعاليات المبادرة .

وكان جهاز شئون البيئة والإدارة العامة لشئون البيئة بالوادى الجديد، أعلنت يوم الثلاثاء 11 فبراير الجارى، عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" إتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئي، وجار بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة من خلال دعم وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتى دعمت الجهاز بـ 400 شجرة، كمرحلة أولى بواقع 200 شجرة ظل وزينة، و200 شجرة مثمرة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تنفيذ مبادرة " إتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر الوعى البيئى وتعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقالت "اتحضر للأخضر" تعتبر أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر، وبدأت الحملة بقضية التوعية لأهمية "التشجير" فى حياتنا، وتم زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من الحملة، لكن ذلك لا يعنى أن الحملة تستهدف تشجيرا فقط ولكن تتضمن كل ما هو متعلق بالبيئة.