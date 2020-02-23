سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شئون البيئة بالوادى الجديد تنفذ مبادرة " اتحضر للأخضر" فى 3 مواقع بالمحافظة

الأحد، 23 فبراير 2020 11:04 ص
شئون البيئة بالوادى الجديد تنفذ مبادرة " اتحضر للأخضر" فى 3 مواقع بالمحافظة مبادرة اتحضر للاخضر بالوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس محمد رجب هدية، مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ المبادرة الرئاسية " إتحضر للأخضر" بالتعاون والتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، بقيادة المهندس حاتم عبد الراضي، فى 3 مواقع بمركز الخارجة.

حيث أكد مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ المبادرة فى مقر جامعة الوادى الجديد، بحى طريق الداخلة، وبمعهد ناصر الإعدادى الثانوى الأزهرى، وحى 25 يناير غرب مدينة الخارجة

أضاف، أنه جرى تقليم للأشجار وزراعة عدد من الاشجار (أشجار ظل + أشحار مثمرة)، وإلقاء ندوة عن فوائد المسطحات الخضراء والتوسع فى زراعتها فى المواقع الثلاثة ضمن فعاليات المبادرة .

وكان جهاز شئون البيئة والإدارة العامة لشئون البيئة بالوادى الجديد، أعلنت يوم الثلاثاء 11 فبراير الجارى، عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" إتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئي، وجار بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة من خلال دعم وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتى دعمت الجهاز بـ 400 شجرة، كمرحلة أولى بواقع 200 شجرة ظل وزينة، و200 شجرة مثمرة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تنفيذ مبادرة " إتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر الوعى البيئى وتعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقالت "اتحضر للأخضر" تعتبر أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر، وبدأت الحملة بقضية التوعية لأهمية "التشجير" فى حياتنا، وتم زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من الحملة، لكن ذلك لا يعنى أن الحملة تستهدف تشجيرا فقط ولكن تتضمن كل ما هو متعلق بالبيئة.


اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

الوادى الجديد

شئون البيئة بالوادى الجديد

وزيرة البيئة

مبادرة اتحضر للاخضر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شئون البيئة بالوادى الجديد تبدأ تنفيذ مبادرة "إتحضر للأخضر" بالمراكز والمدن

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:05 ص

جهاز مدينة الشروق يشارك فى مبادرة "اتحضر للأخضر" بتوزيع 200 شجرة مجانا

السبت، 08 فبراير 2020 12:11 م

"اتحضر للأخضر".. محافظات مصر تتجمل بالأشجار المثمرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.. ووضع "نخيل بوتشارديا" المعمرة تعيش 250 سنة في ميادين الأقصر.. مسئولون وشباب يحيون يوم البيئة الوطني في القليوبية والغربية

الخميس، 30 يناير 2020 04:30 م

صور.. زراعة أشجار مثمرة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" ببورسعيد

الأربعاء، 29 يناير 2020 04:25 م

صور.. زراعة أشجار مثمرة ودهان شوارع بمدينة سفاجا ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"

الثلاثاء، 28 يناير 2020 04:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة