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سقوط خادمة وعامل سرقا مشغولات ذهبية وأموال من شقة ربة منزل بمصر الجديدة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:18 م
سقوط خادمة وعامل سرقا مشغولات ذهبية وأموال من شقة ربة منزل بمصر الجديدة ضبط خادمة وعامل سرقوا مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على خادمة وعامل سرقوا مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة ربة منزل بمنطقة مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم مصر الجديدة، يفيد بأن "ك.ع.ح" 65 سنة ربة منزل مقيمة بشارع الطيران، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن5 أطقم " من داخل الشقة محل سكنها، واتهمت خادمتها "ر.س.س"27 سنة ومقيمة برك الخيام كرداسة / جيزة ولها محل إقامة أخر بلوك 5 مسكن اطلس1 دائرة قسم شرطة السلام ثان بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات وبمواجهته بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " وأضافت بقيامها بتسليم المسروقات "ع.ع.ع" 47 سنة عامل ومقيم برك الخيام كرداسة / جيزة، بقصد التصرف فيها بالبيع، وعقب ذلك اكتشفت قيامه بترك محل إقامته وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم بشقة كائنة بمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته المضبوطات التالية "مشغولات ذهبية عبارة عن ( 2 كولية، 2 أنسيال، 2 حلق، 5 غوايش )، مبلغ مالى 40 ألف جنيه".

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، واقر بان المبلغ المالى المضبوط بحوزته متحصلات بيع المسروقات لدى عميله "ع.م.ح" 49 سنة صاحب محل مصوغات ومقيم مركز اهناسيا / بنى سويف، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط مشغولات ذهبية " 3 سلسلة، 2 غويشة " من متحصلات الواقعة، وأضاف بعدم علمه بان المشغولات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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