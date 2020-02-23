سالفينى: الضوابط ضد فيروس كورونا لم تنجح فى إيطاليا بسبب المهاجرين

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفينى - بخصوص حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا سجلت فى إيطاليا - : "لا أريد جدالات إضافية ولا أفكر بقوارب المهاجرين، بل أعتقد أن الضوابط على من يدخل ويغادر إيطاليا لم تكن كافية"، وتابع "من الواضح أن شيئا ما لم ينجح".

وقالت وكالة "آكى" الإيطالية إن زعيم حزب الرابطة الإيطالى ألقى كلمة له فى مدينة كازاليكيو دى رينو (قرب مدينة بولونيا ـ عاصمة مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، وقال "أنا لا ألوم هذا أو ذاك، لكن من الضرورى اتخاذ الإجراءات اللازمة على كل من يدخل إلى إيطاليا على متن القارب أو بالطائرة بدءاً من الآن"، بالإضافة إلى ذلك "يجب عزل كل القادمين من بعض المناطق الحساسة لمدة15 يومًا، على غرار ما تفعل الدول الأخرى".

وشدد على أنه لابد من فرض رقابة أكبر على الحدود على ضوء انتشار فيروس كورونا، وكتب وزير الداخلية السابق على قنواته الاجتماعية، أنه "بشأن من يدخل الى بلادنا، فقد ارتفعت عمليات الهبوط منذ بداية العام الجارى من 200 إلى 2000، وذلك على حساب الضوابط وحماية أمن وصحة الإيطاليين".

وأشار سالفينى إلى أنه "مع حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، التى لا تزال خطيرة ومقلقة، ينبغى على الحكومة الجادة تكثيف عمليات التفتيش على كل من يصل إلى إيطاليا، وليس اقتراح سياسة الموانئ المفتوحة".

وقالت مصادر بالرعاية الصحية فى إيطاليا،، إن البلاد سجلت ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك فى الوقت الذى ينتشر فيروس كورونا فى شمال البلاد مع ظهور 30 حالة حتى الآن.

وقالت الوكالة إن حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومباردى فى ميلانو، وجاءت وفاتها بعد ساعات من وفاة رجل بلغ من العمر 77 عاما خلال الليل قرب بادوا فى منطقة فينيتو القريبة.