زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة الحدود الإيرانية التركية

رويترز

قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب منطقة الحدود الإيرانية التركية اليوم الأحد، موضحا أن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

كانت الحكومة التركية، قالت إن 8 أشخاص لقوا حتفهم وعلق آخرون تحت أنقاض أبنية بجنوب شرق تركيا اليوم الأحد، بعد وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة بالمنطقة القريبة من الحدود مع إيران.

وقالت وزارة الصحة التركية إن 3 أطفال ضمن القتلى فضلا عن إصابة 21 شخصا منهم ثمانية فى حالة حرجة. وذكر وزير الداخلية سليمان صويلو أن الزلزال، الذى يقع مركزه بمنطقة ريفية بشمال غرب إيران ولا يبعد كثيرا عن السطح، أدى إلى انهيار نحو 1066 مبنى.

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون التركي أشخاصا يحفرون بين الأنقاض وقطع أثاث ومتعلقات متناثرة على طرق متصدعة. ولف السكان أنفسهم بأغطية وسط الثلوج خارج منازل لحقت بها أضرار.

وقال محمد بلمظ حاكم إقليم فان للصحفيين أمام كومة من الركام "أسفرت الأضرار عن خسائر في الأرواح" مضيفا أن القرى الأربع التي زارها اليوم الأحد تشهد دمارا.

وذكرت قنوات تركية ومسؤولون بالحكومة أن الزلزال سبب أضرارا في عشرات القرى في تركيا التي لها تاريخ من الزلازل القوية مثل إيران.

وأعلنت وزارة التعليم أن أضرارا طفيفة لحقت بعدة مدارس في مناطق باش قلعة وسراي وجوربينار الريفية.

وقال صويلو إن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) بدأت أعمال الإنقاذ. وبحسب قياس آفاد، بلغت قوة الزلزال 5.9 درجة.